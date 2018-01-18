Новосибирские сноубордисты полетят на Олимпиаду через Турцию

Чтобы попасть на Олимпиаду в феврале, троим новосибирским спортсменам придётся выиграть решающие этапы Кубка мира, узнал корреспондент Сиб.фм 18 января у председателя регионального отделения Федерации сноуборда Андрея Перлова.

Даниил Дилман, Николай Олюнин и Мария Васильцова выступят в дисциплине сноуборд-кросс на Кубке мира, который пройдёт в Эрзуруме с 19 по 21 января. Сегодня они — первые претенденты на то, чтобы представлять Россию на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёньчхане. Для того, чтобы попасть в команду «олимпийских спортсменов России», им необходимо принять участие в решающих этапах Кубка в Австрии, Франции и Германии. На престижные соревнования поедут те спортсмены, которые наберут больше всего очков.

«Дилман — двукратный чемпион Кубка мира, Васильцова — тоже призёр Кубка мира, Олюнин — очень опытный спортсмен, серебряный призёр Олимпиады в Сочи. Ребята поехали и будут стараться биться за медали. Очки они уже набрали, сейчас нужно просто как можно выше быть», — рассказал Сиб.фм председатель регионального отделения Федерации сноуборда России Андрей Перлов.

Сейчас в Новосибирске тренируется вся сборная России по сноуборду. Мария Васильцова, пропустившая тренировочный сбор в декабре, восстановила форму и настроена решительно. Остальные спортсмены не принимают международные скандалы на свой счёт и говорят, что «Россию узнают даже под флагом МОК».

Напомним, новосибирские сноубордисты выразили готовность выступать под нейтральным флагом в декабре 2017 года.