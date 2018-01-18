 

Отказом сибирских легкоатлетов от участия в соревнованиях займутся спортивные чиновники

 18 января, 15:25
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Отказом сибирских легкоатлетов от участия в соревнованиях займутся спортивные чиновники
фото с сайта pixabay.com

РУСАДА и министерство спорта Иркутской области разберутся, почему более 30 спортсменов отказались участвовать в первенстве СФО по лёгкой атлетике, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС 18 января.

13-14 января в иркутском спорткомплексе «Байкал-Арена» проходили чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике. На соревнования прибыли специалисты Российского антидопингового агентства. Узнав об этом, более 30 спортсменов снялись с участия в забегах.

Для руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики отказ спортсменов неожиданностью не стал. Наоборот, они надеются, что как раз подобные визиты сотрудников РУСАДА заставят спортсменов региональных уровней прекратить злоупотребление допингом.

Несмотря на то, что добровольное снятие спортсменов с соревнований юридически не является нарушением антидопинговых правил, специалисты РУСАДА решили изучить причины массового отказа спортсменов выступать.

«РУСАДА также рекомендует общероссийским национальным федерациям проводить дисциплинарные проверки по фактам снятия спортсменов с соревнований при появлении офицеров допинг-контроля», — сообщила в интервью ТАСС Маргарита Пахноцкая, первый заместитель генерального директора РУСАДА.

За проверки взялось минспорта Иркутской области — оно запросило официальные документы у организаторов первенства, медицинские справки и объяснительные спортсменов.

Напомним, в ноябре 2017 года олимпийского чемпиона из Красноярска лишили золота и пожизненно отстранили от игр из-за допинга.

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