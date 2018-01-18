Поставщики новосибирской клиники Мешалкина заработали на махинациях 500 млн рублей

Общества с ограниченной ответственностью «Компания ФИТО» и «Терра», продававшие медицинскому учреждению лекарства по существенно завышенным ценам, приняли участие в 437 аукционах и выручили более полумиллиарда рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения Новосибирского УФАС.

Новосибирское Управление федеральной антимонопольной службы раскрыло сговор в одном из крупнейших медицинских исследовательских центров. Две фармацевтические компании устно договорились не конкурировать между собой на торгах, что позволило проводить закупки лекарств, инструментов и послеоперационного питания по завышенным ценам.

«Кроме того, антимонопольный орган установил, что ООО „Компания ФИТО“ и ООО „Терра“ в ходе торгов использовали единую информационно-техническую инфраструктуру, а также проводили совместную подготовку к участию в аукционах», — сообщает региональное УФАС.

В данное время решается вопрос о возбуждении административного производства.

Напомним, в 2017 году за махинации с закупками медицинского оборудования суд арестовал главу администрации губернатора Хакасии и его секретаря.