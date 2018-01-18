В правительстве региона считают, что есть все условия и возможности для запуска городской электрички к 2025 году, передаёт 18 января корреспондент Сиб.фм по итогам еженедельной встречи врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с журналистами.

На расширенном собрании депутатского корпуса Андрей Травников предложил в ближайшее время обсудить развитие транспортной схемы Новосибирской городской агломерации и создание новой редакции транспортной схемы Новосибирска. Он считает, что рассмотрение этих двух масштабных вопросов нужно синхронизировать и привлечь к обсуждению представителей разных уровней законодательной и исполнительной власти. Проект «Городская электричка» становится приоритетным.

«Это развитие сети железнодорожного сообщения по территории Новосибирска и Новосибирского района с закольцовкой, с увеличением периодичности движения, комфортности, с развитием пересадочных транспортных узлов. Я предлагаю совместно с Западно-сибирской железной дорогой, с правительством региона, с министерством транспорта и дорожного хозяйства, мэрией города и депутатами горсовета этот проект тоже рассмотреть, потому что у нас есть уверенность, что в ближайшие месяцы мы выйдем на определённое решение», — заявил врио губернатора.

Кроме того, на еженедельной встрече с журналистами Травников подробно рассказал о значении проекта «Городская электричка». Речь идёт об организации пригородного пассажирского железнодорожного сообщения на участке Новосибирск-Главный — Новосибирск-Западный — Клещиха — Чемской. В результате должна качественно измениться ситуация с транспортной доступностью жилмассивов «Чистая Слобода», «Юго-Западный», «Северо-Чемской», «Южно-Чемской».

Исполняющий обязанности губернатора региона сообщил, что сейчас идёт изучение транспортной ситуации на указанной территории в левобережной части Новосибирска, анализ технологических возможностей железной дороги.

«Этапы предусматривают сначала развитие левого берега, потом правого берега и закольцовку — вот, если по-крупному, три этапа. Завершиться проект должен к 2025 году, все три этапа. Проект предполагает три станции на левом берегу и одну станцию на севере Новосибирска на правом берегу», — рассказал Андрей Травников.

Проект «Городская электричка» потребует совместных усилий правительства региона, мэрии Новосибирска, железной дороги и строительных компаний. Детали предлагаемой модели будут озвучены позже, на этапе обсуждения.

Напомним, в июне 2017 года из Новосибирска к пляжам Обского моря начали ходить дополнительные электрички.