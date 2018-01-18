Строительство новой станции метро в Новосибирске потребует 2 млрд рублей

Начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло надеется, что станция «Спортивная» обеспечит комфортный подъезд к новой ледовой арене, которая появится на левобережье, а финансирование поступит из федерального бюджета, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте ведомства 18 января.

Как и врио губернатора региона Андрей Травников, Аркадий Чмыхайло выразил надежду, что проект получит федеральное финансирование, если Новосибирск обойдёт Финляндию и США и станет местом проведения Чемпионата мира по хоккею в 2023 году. По его словам, станция необходима ещё и для того, чтобы обеспечить транспортную доступность к новой ледовой арене, которая появится рядом с метромостом.

Станция «Спортивная» в первоначальном плане развития новосибирского метро присутствовала, однако строить её не стали, чтобы сэкономить средства. Сейчас, по словам Чмыхайло, её нужно проектировать заново, а для строительства создавать специальную организацию, собирать коллектив инженеров и рабочих.

«Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что на строительство необходимо не менее двух миллиардов рублей», — сказал начальник новосибирского метрополитена 18 января на встрече с журналистами.

Чмыхайло отметил, что во время строительства необходимо будет останавливать движение поездов по Ленинской линии, но он уже готов постараться организовать работы так, чтобы не доставлять серьёзных неудобств жителям Новосибирска.

Напомним, в декабре 2017 года врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников пообещал найти деньги на строительство новой станции метро.