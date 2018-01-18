 

Вспышку простудных заболеваний предсказали аналитики Яндекса

 18 января, 13:01
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Вспышку простудных заболеваний предсказали аналитики Яндекса
Фото с сайта pixabay.com

Аналитики изучили поисковые запросы про простуду — согласно исследованию специалистов, пик заболеваемости в 2018 году в Новосибирске на данный момент впереди, узнал 18 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы компании Яндекс.

Анализ поисковых запросов жителей Новосибирска показал, что в городе ежегодно проходит две волны заболеваний: первая приходится на сентябрь-октябрь, а вторая на январь-февраль. Так, зимой 2014–2015 годов в Новосибирске пик пришёлся на середину февраля, через год, из-за вспышки свиного гриппа, — на вторую половину января, а зимой 2017 года — на январь. Зимняя волна заболеваний в город в 2018 году ещё не пришла.

Несмотря на то, что специалисты советуют при первых признаках болезни обращаться за квалифицированной помощью, жители Новосибирска практикуют самолечение. При этом, согласно поисковым запросам, они выбирают антибиотик амоксиклав, анальгетик парацетамол и антисептик мирамистин.

«Причиной „простуды“, как её любят называть, может быть как вирусная инфекция, например, вирус гриппа, так и бактериальная. Даже если говорить только о так называемой ОРВИ, то и тут не может быть панацеи. Выбор препарата зависит от типа вируса, и определить тип должен доктор. Лечение, которое люди назначают себе сами, ориентируясь на популярность лекарств и советы в интернете, может быть неэффективным и, как следствие, опасным. Банальная „простуда“ может обернуться серьёзными осложнениями, поэтому лечить её нужно правильно, под руководством врача», — отмечает руководитель отдела медицинской экспертизы Яндекс.Здоровья Елена Тарасюк.

Жители города лечатся также народными средствами, однако процент (1,6 %) таких запросов ниже, чем в Уфе, Кирове, Казани, Барнауле и Оренбурге.

Для получения данных результатов исследователи проанализировали поисковые запросы со словами «грипп», «орви», «орз», «простуда», «кашель», «насморк» и с названиями популярных «антипростудных» лекарств.

Напомним, в конце 2017 года отставка Городецкого и Ждун возглавили топ запросов жителей Новосибирска в Яндексе.

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