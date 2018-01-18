 

Жители Томска обладают самыми роскошными волосами — учёные

 18 января, 16:30
были упомянуты
подходящие темы
Жители Томска обладают самыми роскошными волосами &mdash; учёные
Фото Марии Кочневой из её аккаунта в соцсети «вконтакте»

Томские химики обнаружили повышенное содержание серебра в волосах земляков, методика позволит определять будущие болезни по волосам, узнал 18 января корреспондент Сиб.фм из сообщения Томского государственного университета.

Волосы жителей Томска отличаются повышенным содержанием серебра. Исследователи химического факультета ТГУ применили спектральный анализ волос жителей Томска и Усть-Каменогорска в Казахстане.

Учёные уверены, что именно состав волос лучше всего показывает воздействие плохой и хорошей экологии на человека. Исследование проводилось на волосах женщин и мужчин в возрасте от 18 до 70 лет.

«Волосы срезались длиной 3–4 сантиметра от корня, именно в этой длине есть важная информация о состоянии организма за последние месяцы», — уверены специалисты ТГУ.

Волосы сжигали в специальной камере при температуре 400—450°С и изучали золу от них. Химический анализ на наличие 23 элементов обнаружил, что в волосах жителей Томска превышение уровня кальция, фосфора, магния, бария и недостаток железа, никеля, меди, отметил автор методики, химик ТГУ Владимир Отмахов. У жителей Усть-Каменогорска нашли повышенную концентрацию титана, свинца тяжёлых металлов.

Северный промышленный узел влияет на риск переизбытка серебра и вольфрама. Питьевая вода — главный источник серебра в волосах жителей Томска. Предприятия Северного промышленного узла и другие заводы обеспечивают повышенное содержание вольфрама, бария, марганца и алюминия.

Анализ волос может дать понимание, какие болезни угрожают человеку в будущем. Химики ТГУ проводят анализ волос по направлениям от врачей из нескольких лечебных учреждений Томска. Это помогает медикам уточнить диагноз и предупредить болезни пациентов из группы риска, в частности инсульт.

Напомним, что в январе от инсульта скончался известный игрок в КВН из Новосибирска Владимир Дуда.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 18 января, 12:24 • статья

«Боярышник»: Послевкусие

«Царская охота», «Белая берёза», «Пшеничная», «Финское серебро» и, конечно, «Боярышник» — где через год после смертельного отравления 76 человек асоциальные жители иркутского района Ново-Ленина разживаются «фанфуриками».
 15 января, 18:58 • статья

«Профессор» Козодой — в институте вой

Федеральное агентство научных организаций предложило свою кандидатуру на пост врио директора Института истории СО РАН. Работники института называют это «попыткой рейдерского захвата академического института».
 15 января, 13:35 • статья

Мама, у меня ВИЧ — я умру?

От 3,5 до 5 тысяч родителей в Новосибирской области ежегодно отказываются от профилактической вакцинации своих детей. К чему это может привести и как с этим бороться законодательно, рассказали органы опеки, минздрав и прокуратура.
самое популярное
 9 января, 18:59 • новость

«Сибирский» экс-губернатор купил гражданство Евросоюза за 650 тысяч €

Правительство Мальты опубликовало список из двух тысяч человек, получивших гражданство Мальты, в том числе за деньги; в списке есть экс-губернатор Амурской области, «расположенной в Сибири».
 6 января, 16:31 • новость

Новосибирское табло растрогало до слёз спортивного журналиста Юрия Дудя

ХК «Сибирь» приурочил трогательный ролик к замене табло в ЛДС — спортивный журналист Юрий Дудь прокомментировал видео в интернете.
 10 января, 08:40 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» устройство для левитации за 1,5 млн рублей

Прототип устройства для левитации появился на новосибирской доске объявлений — цена диковинки составила 1,5 млн рублей.
 8 января, 13:54 • новость

Несколько машин выгорели на Центральном рынке в Новосибирске

В Центральном районе Новосибирска выгорели два автомобиля и ещё два пострадали — очевидцы обосновывают в интернете подозрения на поджог.
 7 января, 16:06 • новость

Врио главы НСО Травников оказался внизу рейтинга устойчивости губернаторов

Аналитики составили рейтинг устойчивости врио губернаторов — новосибирский глава оказался в самом конце списка.
 9 января, 14:09 • новость

Только две пивные прошли проверку Роспотребнадзора в Новосибирской области

Лаборатория Роспотребнадзора проверила 265 точек продаж алкогольной продукции и пива, 263 объекта нарушали технические регламенты Таможенного союза и санитарное законодательство.
присоединяйтесь!
    