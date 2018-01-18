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Томские химики обнаружили повышенное содержание серебра в волосах земляков, методика позволит определять будущие болезни по волосам, узнал 18 января корреспондент Сиб.фм из сообщения Томского государственного университета.

Волосы жителей Томска отличаются повышенным содержанием серебра. Исследователи химического факультета ТГУ применили спектральный анализ волос жителей Томска и Усть-Каменогорска в Казахстане.

Учёные уверены, что именно состав волос лучше всего показывает воздействие плохой и хорошей экологии на человека. Исследование проводилось на волосах женщин и мужчин в возрасте от 18 до 70 лет.

«Волосы срезались длиной 3–4 сантиметра от корня, именно в этой длине есть важная информация о состоянии организма за последние месяцы», — уверены специалисты ТГУ.

Волосы сжигали в специальной камере при температуре 400—450°С и изучали золу от них. Химический анализ на наличие 23 элементов обнаружил, что в волосах жителей Томска превышение уровня кальция, фосфора, магния, бария и недостаток железа, никеля, меди, отметил автор методики, химик ТГУ Владимир Отмахов. У жителей Усть-Каменогорска нашли повышенную концентрацию титана, свинца тяжёлых металлов.

Северный промышленный узел влияет на риск переизбытка серебра и вольфрама. Питьевая вода — главный источник серебра в волосах жителей Томска. Предприятия Северного промышленного узла и другие заводы обеспечивают повышенное содержание вольфрама, бария, марганца и алюминия.

Анализ волос может дать понимание, какие болезни угрожают человеку в будущем. Химики ТГУ проводят анализ волос по направлениям от врачей из нескольких лечебных учреждений Томска. Это помогает медикам уточнить диагноз и предупредить болезни пациентов из группы риска, в частности инсульт.

Напомним, что в январе от инсульта скончался известный игрок в КВН из Новосибирска Владимир Дуда.