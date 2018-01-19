Автор текста Тотального диктанта Гузель Яхина приедет в Новосибирск

Столицу Тотального диктанта выберут на конференции организаторов в Новосибирске — на ней ожидают Максима Кронгауза, Гузель Яхину и группу «Ундервуд», узнал 19 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Тотального диктанта.

VI Международная научно-практическая конференция всемирной акции Тотальный диктант «Динамические процессы в современном русском языке» будет проходить в Новосибирске с 25 по 27 января.

На площадках Новосибирского государственного университета и Академпарка соберутся более 300 организаторов и филологов-экспертов из 14 стран мира.

«Конференция Тотального диктанта в шестой раз соберёт большую команду нашего проекта для знакомства, обмена опытом, формирования дальнейших планов, анализа уже проделанной работы. Но главной интригой нашей встречи станет определение столицы Тотального диктанта, куда 14 апреля поедет Гузель Яхина, автор текста диктанта этого года», — поделилась планами директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

В ходе конференции определится новая столица Тотального диктанта в 2018 году. В декабре по итогам народного голосовании Тотального диктанта лидировал Владивосток. Кроме него в шорт-лист вошли Иркутск, Красноярск, Тюмень и Таллин. 27 января в Академпарке после выступлений делегаций от каждого из городов, жюри выберет победителя.

Кроме того, в программе конференции запланировано проведение круглого стола «Научно-популярная филология», модератором которого выступит литературный критик и редактор портала «Горький» Константин Мильчин.



А также 27 января в Академпарке известный лингвист Максим Кронгауз — автор книг «Русский язык на грани нервного срыва», «Самоучитель Олбанского», «Словарь языка интернета.ru», один из основателей Института лингвистики РГГУ (Москва) — прочитает открытую лекцию о лингвистических итогах года.



Завершением конкурса «Столица Тотального диктанта — 2018» станет концерт группы «Ундервуд».

Напомним, в ноябре 2017 года стало известно, что автором текста для Тотального диктанта в 2018 году станет Гузель Яхина.