 

Фото обрушившегося в новосибирской школе потолка появилось в соцсетях

 19 января, 12:17
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Фото обрушившегося в новосибирской школе потолка появилось в соцсетях
Фото с сайта globallookpress.com и из группы «Инцидент Новосибирск» в сети «ВКонтакте»

Часть строительной конструкции обвалилась в школьном коридоре в Новосибирске — родители учеников разделились во мнениях, пострадали ли при обрушении дети, узнал 19 января корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

ЧП произошло в четверг, 18 января, во время занятий в новосибирской школе № 160 в Ленинском районе. Очевидцы разместили фото с места происшествия в соцсетях.

«По словам нашей читательницы, сегодня в школе № 160 в Ленинском районе обрушился потолок. Трое пострадавших. Скорую не вызывали, дети сами обратились к врачу. Информация уточняется», — написали в сообществе «Инцидент Новосибирск».

Некоторые из родителей сообщили о намерении обратиться в прокуратуру и инициировать проверку в учебном заведении. Однако другие в комментариях попросили «не разводить панику», потому что пострадавших нет.

«У меня дети в этой школе учатся. Здание, действительно, старое — ему 55 лет. Я там была вчера. Упал откос оконный и утеплитель. Дети не пострадали, штукатуркой обсыпало, конечно, но никаких травм нет. Директор сразу сообщила родителям тех учеников, кого обсыпало, они пришли в школу, осмотрели детей и отказались вызывать скорую. Технадзор вызвали сразу же», — рассказала корреспонденту Сиб.фм мама учащихся школы № 160 Алла Ламшакова.

Один из ребят пояснил, что часть конструкции упала в половине метра от него и никого не задела.

Телефоны школы, включая номер приёмной директора МБОУ СОШ № 160 Валерии Медведевой, на момент публикации не отвечали.

Напомним, новосибирские школьные столовые плохо моют тарелки, по данным Роспотребнадзора.

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