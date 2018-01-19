Главную кошку города выберут в Новосибирске

Конкурс среди кошек города на звание главной в Новосибирске проводит «Радио Дача», итоги будут подведены 30 марта в эфире радиостанции, узнал корреспондент Сиб.фм 19 января из сообщения организаторов.

Конкурс стартовал 1 января 2018 года, в нём к моменту выхода публикации приняло участие уже более 420 домашних питомцев. Для участия в конкурсе на звание главной кошки Новосибирска необходимо зарегистрироваться на сайте radiodacha54.ru и прислать фотографию своего домашнего питомца. Выбор победителя определяется голосованием на сайте «Радио Дача».

Лидером на 19 января стал участник под номером 130 — трёхмесячный беспородный котёнок Рыся.

Котёнок Рыся. Фото с сайта radiodacha54.ru

«Рысенька — котёнок с непростой судьбой.

Малышка родилась с патологией, без хвостика и попочки. Не могла ходить в туалет, за что её и выбросили на улицу в морозы. Благодаря помощи друзей Рысю прооперировали.

Несмотря на то, что предстоит жить в подгузниках, Рысенька счастлива. Ведь у неё есть дом, и мы — её любящая семья!» — говорится в комментарии к фотографии питомца трёхцветного окраса.

Победитель конкурса получит годовой запас корма для своего любимца.

Напомним, ранее «Радио Дача» разыграло среди жителей Новосибирска путёвки в дом отдыха.