Главную кошку города выберут в Новосибирске
19 января, 10:59
Конкурс среди кошек города на звание главной в Новосибирске проводит «Радио Дача», итоги будут подведены 30 марта в эфире радиостанции, узнал корреспондент Сиб.фм 19 января из сообщения организаторов.
Конкурс стартовал 1 января 2018 года, в нём к моменту выхода публикации приняло участие уже более 420 домашних питомцев. Для участия в конкурсе на звание главной кошки Новосибирска необходимо зарегистрироваться на сайте radiodacha54.ru и прислать фотографию своего домашнего питомца. Выбор победителя определяется голосованием на сайте «Радио Дача».
Лидером на 19 января стал участник под номером 130 — трёхмесячный беспородный котёнок Рыся.
Котёнок Рыся. Фото с сайта radiodacha54.ru
«Рысенька — котёнок с непростой судьбой.
Малышка родилась с патологией, без хвостика и попочки. Не могла ходить в туалет, за что её и выбросили на улицу в морозы. Благодаря помощи друзей Рысю прооперировали.
Несмотря на то, что предстоит жить в подгузниках, Рысенька счастлива. Ведь у неё есть дом, и мы — её любящая семья!» — говорится в комментарии к фотографии питомца трёхцветного окраса.
Победитель конкурса получит годовой запас корма для своего любимца.
Напомним, ранее «Радио Дача» разыграло среди жителей Новосибирска путёвки в дом отдыха.