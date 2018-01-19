Напавших на школу в Бурятии проверят на причастность к движению «АУЕ»

У следствия есть подозрения, что подросток, бросивший бутылку с зажигательной смесью в окно кабинета, где проходил урок у седьмого класса, а затем напавший на учеников и учительницу, увлекался уголовной романтикой и интересовался «Арестантским уркаганским единством», узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Интерфакса» 19 января.

Ранее СМИ сообщали разные версии о числе злоумышленников — информация поступала об одном, двух и трёх нападавших.

По официальной информации следственного комитета по Республике Бурятии, рубку учеников топором и поджог устроил только один подросток — ученик девятого класса этой же школы. При задержании юноша начал наносить повреждения сам себе, в результате чего следователи конвоировали его в больницу.

«В настоящее время подозреваемый подросток задержан, на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, направленные на обнаружение и изъятие следов преступления, и сбор доказательств. В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учебного заведения, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе», — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Правоохранители, расследующие поджог школьного кабинета и нападение на учеников седьмого класса в Улан-Удэ, проработают версию, при которой мотивы для совершения преступления ученик девятого класса мог почерпнуть в сообществе движения «Арестантского уркаганского единства».

Источник в правоохранительных органах рассказал информационному агентству о том, что данная версия не является основной.

Напомним, нападение на школу № 5 в посёлке Сосновый Бор в Улан Удэ, в котором пострадали пять школьников и 44-летняя учительница, произошло в пятницу, 19 января.