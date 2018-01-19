 

Напавших на школу в Бурятии проверят на причастность к движению «АУЕ»

 19 января, 18:39
подходящие темы
Напавших на школу в Бурятии проверят на причастность к движению «АУЕ»
фото с сайта baikal-daily

У следствия есть подозрения, что подросток, бросивший бутылку с зажигательной смесью в окно кабинета, где проходил урок у седьмого класса, а затем напавший на учеников и учительницу, увлекался уголовной романтикой и интересовался «Арестантским уркаганским единством», узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Интерфакса» 19 января.

Ранее СМИ сообщали разные версии о числе злоумышленников — информация поступала об одном, двух и трёх нападавших.

По официальной информации следственного комитета по Республике Бурятии, рубку учеников топором и поджог устроил только один подросток — ученик девятого класса этой же школы. При задержании юноша начал наносить повреждения сам себе, в результате чего следователи конвоировали его в больницу.

«В настоящее время подозреваемый подросток задержан, на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, направленные на обнаружение и изъятие следов преступления, и сбор доказательств. В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учебного заведения, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе», — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Правоохранители, расследующие поджог школьного кабинета и нападение на учеников седьмого класса в Улан-Удэ, проработают версию, при которой мотивы для совершения преступления ученик девятого класса мог почерпнуть в сообществе движения «Арестантского уркаганского единства».

Источник в правоохранительных органах рассказал информационному агентству о том, что данная версия не является основной.

Напомним, нападение на школу № 5 в посёлке Сосновый Бор в Улан Удэ, в котором пострадали пять школьников и 44-летняя учительница, произошло в пятницу, 19 января.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 15 января, 13:35 • статья

Мама, у меня ВИЧ — я умру?

От 3,5 до 5 тысяч родителей в Новосибирской области ежегодно отказываются от профилактической вакцинации своих детей. К чему это может привести и как с этим бороться законодательно, рассказали органы опеки, минздрав и прокуратура.
 12 января, 12:59 • интервью

Интеллектуальная эмпатия

Преподаватели школы «Летово» о том, как три года продолжалось обсуждение проекта, почему они видят возможности профессионального роста и что мешает российскому образованию догнать зарубежное.
 29.12.2017, 13:05 • статья

Ы* — Ытоги

Где мы поторопились, почему это был год медведей, самые смешные ошибки и необычные наказания за них — чем запомнился 2017 год редакции Сиб.фм.
самое популярное
 9 января, 18:59 • новость

«Сибирский» экс-губернатор купил гражданство Евросоюза за 650 тысяч €

Правительство Мальты опубликовало список из двух тысяч человек, получивших гражданство Мальты, в том числе за деньги; в списке есть экс-губернатор Амурской области, «расположенной в Сибири».
 6 января, 16:31 • новость

Новосибирское табло растрогало до слёз спортивного журналиста Юрия Дудя

ХК «Сибирь» приурочил трогательный ролик к замене табло в ЛДС — спортивный журналист Юрий Дудь прокомментировал видео в интернете.
 10 января, 08:40 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» устройство для левитации за 1,5 млн рублей

Прототип устройства для левитации появился на новосибирской доске объявлений — цена диковинки составила 1,5 млн рублей.
 8 января, 13:54 • новость

Несколько машин выгорели на Центральном рынке в Новосибирске

В Центральном районе Новосибирска выгорели два автомобиля и ещё два пострадали — очевидцы обосновывают в интернете подозрения на поджог.
 7 января, 16:06 • новость

Врио главы НСО Травников оказался внизу рейтинга устойчивости губернаторов

Аналитики составили рейтинг устойчивости врио губернаторов — новосибирский глава оказался в самом конце списка.
 9 января, 14:09 • новость

Только две пивные прошли проверку Роспотребнадзора в Новосибирской области

Лаборатория Роспотребнадзора проверила 265 точек продаж алкогольной продукции и пива, 263 объекта нарушали технические регламенты Таможенного союза и санитарное законодательство.
присоединяйтесь!
    