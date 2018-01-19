Новосибирская звезда шоу «Танцы» стала жертвой маньяка в откровенном клипе

Участница шоу «Танцы» на ТНТ Юлианна Кобцева снялась в танцевальном клипе про случайный секс на заднем сиденье автомобиля, узнал 19 января корреспондент Сиб.фм на видеохостинге YouTube.

Видео появилось на YouTube 16 января, за три дня оно набрало больше 1,3 тысячи просмотров. В ролике с Юлианной Кобцевой снялся другой участник «Танцев» Саша Перцев.

«Перцев, это того стоило! Люблю тебя! P.S. Я обычно никого не подвожу, только Перцева», — написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Кобцева.

Сюжет почти двухминутного ролика повествует о девушке, которая едет на авто по Москве и подбирает симпатичного автостопщика. Между молодыми людьми вспыхивает страсть, но в результате героиня Кобцевой оказывается связанной в багажнике собственного автомобиля. Основную линию сопровождает танцевальная, в которой движения артистов повторяют сюжет ролика.

Юлианна Кобцева родилась и выросла в Новосибирске. Училась в лицее № 130, затем поступила в НГУ на экономический факультет. Однако бросила этот вуз и поступила в НГПУ на хореографию.

Напомним, в январе три красотки из Silenzium зажгли под музыку Ofenbach.