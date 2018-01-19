 

Новосибирские военные защитятся от морозов с помощью сала и чеснока

 19 января, 13:52
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Новосибирские военные защитятся от морозов с помощью сала и чеснока
Фото пресс-службы ЦВО

По прогнозам военных метеорологов, сильные морозы до −43 °С сохранятся до конца следующей недели, сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе Центрального военного округа 19 января.

Экстренное предупреждение разослало МЧС по Новосибирской области: регион накроют аномальные морозы.

«Синоптики сделали уточнённый прогноз: морозы будут сильнее, чем ожидалось. В Новосибирскую область идёт аномальный холод. Экстремальные морозы -- −40°С и ниже ожидаются с 20 по 24 января. МЧС предупреждает об опасности находиться на морозе долгое время и просит не выходить из дома, если у вас нет срочных дел, а также не выезжать за пределы насёленных пунктов», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.

В социальных сетях новосибирские фанаты культового сериала «Игра престолов» в ожидании аномального холода шутят, что на регион надвигаются полчища белых ходоков.

В Новосибирской области военные уже приняли дополнительные меры безопасности. Все полигоны, войсковые стрельбища, парки боевых машин оборудованы пунктами обогрева личного состава с целью исключения случаев обморожения. Военнослужащие в ходе занятий по боевой подготовке получают дополнительное питание в виде бутербродов, карамели и горячего чая.

«Для поддержания иммунитета в солдатский рацион включены витаминные соки, салаты, сало, а также богатые фитонцидами лук и чеснок», — добавили в Центральном военном округе.

Напомним, в декабре 2017 года на сайте госзакупок разместили электронные аукционы, в которых предлагается контракт на поставку для солдат Росгвардии Сибирского федерального округа говядины, колбасы, апельсинов и яблок.

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