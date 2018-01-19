Суд назначил обязательные работы экс-полицейскому за попытку харакири под Новосибирском

В Новосибирской области суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции, который ударил себя ножом в живот и заявил о нападении неизвестных — таким образом правоохранитель пытался насолить начальнику и привлечь к себе внимание коллег, узнал корреспондент Сиб.фм у руководителя пресс-службы управления на транспорте МВД по СФО Анны Щербаковой 19 января.

Барабинский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении бывшего сотрудника полиции, который в октябре 2016 года, находясь на службе, взял в руку нож и нанёс себе не менее одного удара в область брюшной стенки. Как оказалось, таким необычным образом мужчина хотел насолить начальнику линейного отдела полиции и привлечь всеобщее внимание. Он инсценировал в отношении себя нападение и заявил о совершённом в отношении него преступлении.

Руководитель пресс-службы управления на транспорте МВД по СФО Анна Щербакова сообщила, что до этого в отношении сотрудника была проведена служебная проверка и его собирались уволить за нарушение дисциплины.

«Полицейский был признан виновным в ложном доносе, — добавили в суде Барабинского района. — С учётом личности виновного, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств суд по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде 350 часов обязательных работ».

Напомним, в сентябре 2017 года оперативники ФСБ в Красноярске задержали при получении крупной взятки замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции краевого ГУ МВД — офицеру передали 2 млн рублей за содействие группе вымогателей, попавших под уголовное преследование.