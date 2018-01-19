 

Подростки с топором и «коктейлем Молотова» напали на школу в Бурятии

 19 января, 13:05
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Подростки с топором и «коктейлем Молотова» напали на школу в Бурятии
Фото из группы «Телекомпания АТВ» в соцсети «ВКонтакте»

Трое злоумышленников ворвались с оружием и зажигательной смесью в школу в посёлке Сосновый бор в Бурятии — от их действий пострадали пять человек, узнал 19 января корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства «РИА Новости».

В пятницу, 19 января, около 09:35 в школу № 5, расположенную в посёлке Сосновый Бор города Улан-Удэ, проникли трое молодых людей. Надев маски, злоумышленники бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников седьмого класса, бутылку с зажигательной смесью. Они поджидали покидающих класс школьников и учителя на входе с оружием и наносили телесные повреждения.

«Также повреждения при задержании нанёс себе один из нападавших. Он под конвоем доставлен в медицинское учреждение, ведётся опознавание его личности. Поиски оставшихся двоих нападавших продолжаются», — процитировали «РИА Новости» слова представителя администрации Бурятии.

Ранее сообщение появилось в соцсетях, первоисточник рассказал в Twitter только об одном нападавшем.

Подробности о пострадавших со ссылкой на министра здравоохранения Бурятии Дамбиниму Самбуева сообщает информационное агентство ТАСС.

«Пятеро пострадавших, это четверо детей и одна женщина 44 лет. Все трое детей находятся в тяжёлом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести. В военном госпитале оказана первичная помощь — дети доведены до транспортабельного состояния. И сейчас все они транспортированы в больницу скорой медпомощи в Улан-Удэ», — цитирует информационное агентство ТАСС.

В сообществе «Телекомпания АТВ» в соцсети «ВКонтакте» разместили видео, на котором показан кабинет после нападения.

Кроме того, сообщается, что по факту нападения возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, в связи с чем глава Бурятии Алексей Цыденов прервал командировку в Монголию и возвращается в регион.

Напомним, в январе в одной из новосибирских обрушился школ потолок — фото появилось в соцсетях.

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