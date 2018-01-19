Сибирские норковые шубы попали в новую мужскую коллекцию Louis Vuitton

Ким Джонс с Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс. Фото с сайта gq-magazine.co.uk

«Пальто кочевников» с использованием интарсии меха сибирской норки вошли в новую коллекцию директора-стилиста мужской одежды Louis Vuitton Кима Джонса, узнал 19 января корреспондент Сиб.фм из сообщения GQ Magazine UK.

Врио арт-директора мужской линейки одежды Louis Vuitton Ким Джонс вдохновился сибирскими мехами и техникой их шитья у коренных народов Сибири. Мужской журнал GQ в Британии рассказал о презентации новой мужской коллекции Луи Виттон в Париже 19 января.

Это был перспективный манифест для будущего мужской моды, сообщает GQ. Джонс представил коллекцию, богатую отсылками на спортивную одежду (как в коллекциях самого дизайнера), в том числе серию верхней одежды. Это куртки Джерси и парки, украшенные драматическими кратерными принтами, рюкзаки из крокодиловой кожи и двубортные бейсбольные куртки из кашемира.

Ким Джонс традиционно включал в свои коллекции вещи в «стилистике кочевников», но в этот раз сконцентрировал подобный модельный ряд.

«Вдохновлённые вестернами шорты в клетку, пальто из интарсии норкового меха России и Сибири и вышеупомянутые кратерные принты, снятые с вертолёта в полёте над Кенией», — написал Тео Ван Дер Брюк.

Шоу закрылось серией пластиковых образов, вырезанных из классического коричневого монографического холста Vuitton. Затем Ким Джонс вышел к публике с подругами Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс, подчеркнув совместное семилетнее сотрудничество.

Трендом мужской моды выглядели ботинки для пеших походов из кожи питона, кроссовки для бездорожья, ковбойские рубашки из натуральной кожи питона. По мнению автора, коллекция содержала множество скрытых отсылок и внушала элегантную мужественность, оригинальную, но не сфабрикованную.

«Речь идёт о многофункциональной одежде, о тканях, которые могут „путешествовать“ по телу и трансформировать силуэт. В духе первооткрывательства, постоянного путешествия», — описал свою концепцию Ким Джонс.

Интарсия — это способ соединения фрагментов разноцветного меха вручную, известный с древних времён, но используемый и сейчас, очень сложный и трудоёмкий. Создание единой композиции из кусочков меха размером в несколько миллиметров, так, чтобы совпала длина волоса и подпуха, направление ворса и цветовая гамма требует намного больше времени и мастерства, чем пошив обычного, пусть даже очень сложного мехового изделия.

Тренд на использование интарсии в 2017 году сформировали международные бренды класса «люкс» Roberto Cavalli, Gucci, Michael Kors, Valentino. В Новосибирске интарсией занимается фабрика меха «Мета-Сибирь».

Напомним, что в январе сибирская модель с целлюлитом Кристина Казакова попала в главное шоу о красоте «Топ-модель по-американски».