 

Сибирские норковые шубы попали в новую мужскую коллекцию Louis Vuitton

 19 января, 15:41
подходящие темы
Сибирские норковые шубы попали в новую мужскую коллекцию Louis Vuitton
Ким Джонс с Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс. Фото с сайта gq-magazine.co.uk

«Пальто кочевников» с использованием интарсии меха сибирской норки вошли в новую коллекцию директора-стилиста мужской одежды Louis Vuitton Кима Джонса, узнал 19 января корреспондент Сиб.фм из сообщения GQ Magazine UK.

Врио арт-директора мужской линейки одежды Louis Vuitton Ким Джонс вдохновился сибирскими мехами и техникой их шитья у коренных народов Сибири. Мужской журнал GQ в Британии рассказал о презентации новой мужской коллекции Луи Виттон в Париже 19 января.

Это был перспективный манифест для будущего мужской моды, сообщает GQ. Джонс представил коллекцию, богатую отсылками на спортивную одежду (как в коллекциях самого дизайнера), в том числе серию верхней одежды. Это куртки Джерси и парки, украшенные драматическими кратерными принтами, рюкзаки из крокодиловой кожи и двубортные бейсбольные куртки из кашемира.

Ким Джонс традиционно включал в свои коллекции вещи в «стилистике кочевников», но в этот раз сконцентрировал подобный модельный ряд.

«Вдохновлённые вестернами шорты в клетку, пальто из интарсии норкового меха России и Сибири и вышеупомянутые кратерные принты, снятые с вертолёта в полёте над Кенией», — написал Тео Ван Дер Брюк.

Шоу закрылось серией пластиковых образов, вырезанных из классического коричневого монографического холста Vuitton. Затем Ким Джонс вышел к публике с подругами Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс, подчеркнув совместное семилетнее сотрудничество.

Трендом мужской моды выглядели ботинки для пеших походов из кожи питона, кроссовки для бездорожья, ковбойские рубашки из натуральной кожи питона. По мнению автора, коллекция содержала множество скрытых отсылок и внушала элегантную мужественность, оригинальную, но не сфабрикованную.

«Речь идёт о многофункциональной одежде, о тканях, которые могут „путешествовать“ по телу и трансформировать силуэт. В духе первооткрывательства, постоянного путешествия», — описал свою концепцию Ким Джонс.

Интарсия — это способ соединения фрагментов разноцветного меха вручную, известный с древних времён, но используемый и сейчас, очень сложный и трудоёмкий. Создание единой композиции из кусочков меха размером в несколько миллиметров, так, чтобы совпала длина волоса и подпуха, направление ворса и цветовая гамма требует намного больше времени и мастерства, чем пошив обычного, пусть даже очень сложного мехового изделия.

Тренд на использование интарсии в 2017 году сформировали международные бренды класса «люкс» Roberto Cavalli, Gucci, Michael Kors, Valentino. В Новосибирске интарсией занимается фабрика меха «Мета-Сибирь».

Напомним, что в январе сибирская модель с целлюлитом Кристина Казакова попала в главное шоу о красоте «Топ-модель по-американски».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 9 января, 12:01 • интервью

Всё устремляется куда-то вдаль

Какие открытия делают японцы после землетрясений и цунами, как их поражает интерес к своей культуре и что им нравится в природе Сибири.
 5 января, 14:00 • интервью

Закачаешься

Какие мифы о здоровом питании развеивает тренер, о чём нужно помнить перед походом в тренажёрный зал и как правильно распределять нагрузку.
 21.12.2017, 17:08 • интервью

Возвышенное и земное

Психолог — о том, как нужно было изменить гардероб ради профессии, почему важны базовые вещи и что такое хороший бренд.
самое популярное
 9 января, 18:59 • новость

«Сибирский» экс-губернатор купил гражданство Евросоюза за 650 тысяч €

Правительство Мальты опубликовало список из двух тысяч человек, получивших гражданство Мальты, в том числе за деньги; в списке есть экс-губернатор Амурской области, «расположенной в Сибири».
 6 января, 16:31 • новость

Новосибирское табло растрогало до слёз спортивного журналиста Юрия Дудя

ХК «Сибирь» приурочил трогательный ролик к замене табло в ЛДС — спортивный журналист Юрий Дудь прокомментировал видео в интернете.
 10 января, 08:40 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» устройство для левитации за 1,5 млн рублей

Прототип устройства для левитации появился на новосибирской доске объявлений — цена диковинки составила 1,5 млн рублей.
 8 января, 13:54 • новость

Несколько машин выгорели на Центральном рынке в Новосибирске

В Центральном районе Новосибирска выгорели два автомобиля и ещё два пострадали — очевидцы обосновывают в интернете подозрения на поджог.
 7 января, 16:06 • новость

Врио главы НСО Травников оказался внизу рейтинга устойчивости губернаторов

Аналитики составили рейтинг устойчивости врио губернаторов — новосибирский глава оказался в самом конце списка.
 9 января, 14:09 • новость

Только две пивные прошли проверку Роспотребнадзора в Новосибирской области

Лаборатория Роспотребнадзора проверила 265 точек продаж алкогольной продукции и пива, 263 объекта нарушали технические регламенты Таможенного союза и санитарное законодательство.
присоединяйтесь!
    