 

Собчак пожаловалась на плохую уборку снега в Новосибирске

 19 января, 12:35
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Собчак пожаловалась на плохую уборку снега в Новосибирске
Фото Виктора Дмитриева

Кандидат в президенты России Ксения Собчак сказала, что новосибирские пробки хуже московских, и раскритиковала работу городских властей, узнал 19 января корреспондент Сиб.фм на пресс-конференции кандидата.

Оппозиционный кандидат в президенты России Ксения Собчак провела встречу с избирателями в Новосибирске. Ксения Собчак заявила, что не надеется выиграть в президентской гонке, но намерена создать партию и провести её в Госдуму РФ.

«Говорят, что в России всех всё устраивает и протесты проходят в Москве и Санкт-Петербурге. Но я вижу, что здесь много людей, которые не согласны с политикой властей, которые выступают против вороватых чиновников. Я уверена, что главное препятствие на пути к нашей победе — наше неверие в то, что нас много и что мы можем на что-то повлиять», — отметила Ксения Собчак.

Встреча в конференц-зале «Чайковский» отеля Marriott собрала аншлаг, по оценкам корреспондента Сиб.фм в зале было более 300 человек, многие стояли из-за отсутствия свободных мест.

«Мы за то, чтобы Новосибирск, как и другие региональные центры, не был городом и регионом, откуда выкачиваются все деньги в Москву. А потом распределяются сюда. Я против этого», — заявила Собчак.

В предвыборной программе «123 трудных шага» она обозначила свои предложения по актуализации федеративного устройства России.

"По факту ваш город, ваш регион является колонией внутри общей страны. Я за то, чтобы местные предприятия платили налоги в местные бюджеты",— уверена Ксения Собчак.

Кандидат в президенты заявила, что выступает за перераспределение НДФЛ в пользу муниципалитетов. Однако она раскритиковала мэрию Новосибирска за плохую уборку снега и организацию дорожного движения.

«Я на собственной шкуре почувствовала главные проблемы Новосибирска. Выпал снег в Сибири — удивительное событие?! Пробки встали сразу, улицы не убраны, по пути в Бердск я ехала более двух часов и увидела две большие аварии.

«Транспортная ситуация в Новосибирске совершенно жуткая. Мы жалуемся на московские пробки, но в Новосибирске пробки ещё хуже», — уверена Ксения Собчак.

Единственная женщина-кандидат в президенты рассказала о своей единственной цели — стать рупором всех несогласных на федеральных телеканалах.

«Если меня зарегистрируют, то дадут большое количество эфирного времени на телевидении. Я обещаю вам, новосибирцам, что буду постоянно говорить о ваших проблемах», — подчеркнула Собчак.

Напомним, что ещё в ноябре 2017 года жители Новосибирска пожаловались на небрежную уборку снега.

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