Томские студенты вызовут дух отца атомной бомбы и финансовых пирамид

Студенты томского политеха проведут спиритический сеанс нобелевского лауреата, химика Николая Семёнова, который открыл теорию цепных реакций при взрыве и помог в создании советской атомной бомбы, узнал 19 января корреспондент Сиб.фм из сообщения ТПУ.

Музей Томского политехнического университета решил провести спиритический сеанс ради популяризации науки. Сотрудники Томского политехнического университета намерены вызвать и допросить дух известного советского учёного-химика Николая Семёнова.

Николай Семёнов известен как один из создателей теории цепных реакций при взрыве, за которую он получил Нобелевскую премию по химии в 1956 году (вместе с английским химиком Сирином Норманом Хиншелвудом).

«По „разветвлённо-цепному механизму“ распространяются и различные слухи, если каждый узнавший новость расскажет её более чем одному человеку. Так же быстро распространяются, но и быстро заканчиваются разнообразные „разветвлённо-цепные“ финансовые и прочие пирамиды», — пояснил сотрудник химического факультета МГУ Илья Леерсон изданию «Троицкий вариант».

Также Николай Семёнов существенно помог созданию советской атомной бомбы, именем учёного назван Институт химической физики в Москве.

Студенты смогут задать вопросы духу учёного. Однако организаторы подчеркнули, что сеанс будет «бутафорским» и «дух» будет отвечать вопросы на основе интервью.

Напомним, что в январе сибирские учёные выяснили, что духи-покровители влияют на жизнь человека и любят хорошо одеваться.