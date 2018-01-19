 

Томские студенты вызовут дух отца атомной бомбы и финансовых пирамид

 19 января, 17:42
были упомянуты
подходящие темы
Томские студенты вызовут дух отца атомной бомбы и финансовых пирамид
Фото пресс-службы ТПУ

Студенты томского политеха проведут спиритический сеанс нобелевского лауреата, химика Николая Семёнова, который открыл теорию цепных реакций при взрыве и помог в создании советской атомной бомбы, узнал 19 января корреспондент Сиб.фм из сообщения ТПУ.

Музей Томского политехнического университета решил провести спиритический сеанс ради популяризации науки. Сотрудники Томского политехнического университета намерены вызвать и допросить дух известного советского учёного-химика Николая Семёнова.

Николай Семёнов известен как один из создателей теории цепных реакций при взрыве, за которую он получил Нобелевскую премию по химии в 1956 году (вместе с английским химиком Сирином Норманом Хиншелвудом).

«По „разветвлённо-цепному механизму“ распространяются и различные слухи, если каждый узнавший новость расскажет её более чем одному человеку. Так же быстро распространяются, но и быстро заканчиваются разнообразные „разветвлённо-цепные“ финансовые и прочие пирамиды», — пояснил сотрудник химического факультета МГУ Илья Леерсон изданию «Троицкий вариант».

Также Николай Семёнов существенно помог созданию советской атомной бомбы, именем учёного назван Институт химической физики в Москве.

Студенты смогут задать вопросы духу учёного. Однако организаторы подчеркнули, что сеанс будет «бутафорским» и «дух» будет отвечать вопросы на основе интервью.

Напомним, что в январе сибирские учёные выяснили, что духи-покровители влияют на жизнь человека и любят хорошо одеваться.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 15 января, 18:58 • статья

«Профессор» Козодой — в институте вой

Федеральное агентство научных организаций предложило свою кандидатуру на пост врио директора Института истории СО РАН. Работники института называют это «попыткой рейдерского захвата академического института».
 12 января, 12:59 • интервью

Интеллектуальная эмпатия

Преподаватели школы «Летово» о том, как три года продолжалось обсуждение проекта, почему они видят возможности профессионального роста и что мешает российскому образованию догнать зарубежное.
 10 января, 13:27 • интервью

Мощь префронтальной коры

Биолог-журналист Ирина Якутенко рассказывает о генетических механизмах самоконтроля и проблеме, когда «я не должна есть этот тортик — но мне так хочется, так хочется!»
самое популярное
 9 января, 18:59 • новость

«Сибирский» экс-губернатор купил гражданство Евросоюза за 650 тысяч €

Правительство Мальты опубликовало список из двух тысяч человек, получивших гражданство Мальты, в том числе за деньги; в списке есть экс-губернатор Амурской области, «расположенной в Сибири».
 6 января, 16:31 • новость

Новосибирское табло растрогало до слёз спортивного журналиста Юрия Дудя

ХК «Сибирь» приурочил трогательный ролик к замене табло в ЛДС — спортивный журналист Юрий Дудь прокомментировал видео в интернете.
 10 января, 08:40 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» устройство для левитации за 1,5 млн рублей

Прототип устройства для левитации появился на новосибирской доске объявлений — цена диковинки составила 1,5 млн рублей.
 8 января, 13:54 • новость

Несколько машин выгорели на Центральном рынке в Новосибирске

В Центральном районе Новосибирска выгорели два автомобиля и ещё два пострадали — очевидцы обосновывают в интернете подозрения на поджог.
 7 января, 16:06 • новость

Врио главы НСО Травников оказался внизу рейтинга устойчивости губернаторов

Аналитики составили рейтинг устойчивости врио губернаторов — новосибирский глава оказался в самом конце списка.
 9 января, 14:09 • новость

Только две пивные прошли проверку Роспотребнадзора в Новосибирской области

Лаборатория Роспотребнадзора проверила 265 точек продаж алкогольной продукции и пива, 263 объекта нарушали технические регламенты Таможенного союза и санитарное законодательство.
присоединяйтесь!
    