В Новосибирске начались массовые крещенские купания

Самая ранняя купель на пляже «Бумеранг» начала свою работу в полночь, всего в регионе оборудовано 47 купелей — на 12 больше, чем в 2017 году, узнал 19 января корреспондент Сиб.фм у начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павла Винакова.

На момент публикации новости в купели окунулись более 14,5 тысячи жителей Новосибирской области. В Новосибирске открыты шесть купелей:

— на пляже «Бумеранг» в Советском районе;

— на протоке реки Оби в Октябрьском, в районе жилого комплекса «Европейский берег»;

— на озере «Жемчужина Сибири» в Заельцовском районе;

— на озере Спартак в Новосибирском районе;

— на реке Оби в районе Затона;

— на озере на улице Связистов в Ленинском районе.

В местах купания установлены раздевалки, дежурят бригады скорой помощи, сотрудники ГИМС и спасатели. Ночью бойцы муниципальной аварийно-спасательной службы выезжали на все места купания в городе. Проводили предварительную подготовку и прорубали купели.

«На крещенских прорубях сегодня дежурят 24 человека личного состава МАСС и шесть единиц техники. Плюс экипаж на стандартном дежурстве — ещё 15 бойцов», — сообщил корреспонденту Сиб.фм начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска Дмитрий Фокин.

Напомним, в 2017 году экс-омбудсмен Павел Астахов на крещение искупался в проруби в Кузбассе.