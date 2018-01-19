 

Выкуп за «Кавказскую пленницу» в Новосибирске привёл к штрафу прокурора

 19 января, 13:51
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Выкуп за «Кавказскую пленницу» в Новосибирске привёл к штрафу прокурора
Фото из группы «Кавказская пленница» в соцсети «Вконтакте»

Муж владелицы грузинского кафе «Кавказская пленница» в Новосибирске попытался дать взятку полицейскому за отсутствие лицензии на продажу алкоголя, узнал 19 января корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

Мировой судья Калининского района оштрафовал кафе грузинской кухни «Кавказская пленница» на 500 тысяч рублей. Организация нарушила часть 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

По данным прокуратуры, муж основательницы кафе попытался дать взятку полицейскому после проверки кафе. Сотрудник МВД установил, что кафе незаконно продаёт алкоголь без лицензии и составил протокол по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ.

Мужчина предлагал сотруднику полиции 15 тысяч рублей. За это он стал обвиняемым по уголовному делу части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

Напомним, что в январе поставщики новосибирской клиники Мешалкина заработали на махинациях 500 млн рублей.

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