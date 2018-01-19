 

Жители Монголии подсели на новосибирское мороженое

 19 января, 16:35
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Жители Монголии подсели на новосибирское мороженое
фотографии дмитрия феоктистова

Ежегодно в Китай и Монголию сотнями тонн экспортируется мороженое новосибирских производителей, узнал корреспондент Сиб.фм 19 января по итогам пресс-конференции регионального Россельхознадзора.

Специалисты новосибирского Россельхознадзора отметили, что область увеличила экспорт продукции и сырья животного и растительного происхождения, расширилась география поставок.

Если в 2016 году новосибирские экспортёры поставляли сырьё и готовые продукты питания в 13 стран, то в 2017 году таких стран уже было 17: Монголия, Вьетнам, Китай, Германия, Италия, Бельгия, Эквадор, Литва, Франция, Словакия, Япония, Тайвань, Гонконг, США, Узбекистан, Таджикистан. Объём вывозимой продукции тоже вырос. Так, по сырью и готовой продукции животного происхождения общий объём экспорта составил 12 600 тонн, в 2016 году было всего 8 000 тонн.

«У нас постоянно идёт продукция рыбная в Литву, Данию, Германию, очень высококачественная продукция, — 686 тонн было поставлено в 2017 году, 615 тонн — в 2016 году. Далее молочная продукция. Прежде всего надо отметить мороженое. Наше мороженое пользуется спросом в Монголии, Китае. В эти страны ежегодно мы поставляем порядка 200 тонн», — рассказал руководитель управления Россельхознадзора по Новосибирской области Алексей Севастьянов.

Севастьянов также отметил снижение импортных поставок в регион. По его словам, доля ввозимых в Россию, и в Новосибирскую область в частности, сырья и готовой продукции заметно снизилась в 2014 году, с момента введения продовольственного эмбарго. Но есть позиции, по которым отмечается рост. Количество ввозимых в регион цветов увеличилось с двух миллионов штук в 2016 году до 38 миллионов в 2017 году.

Столь существенное увеличение специалисты ведомства объясняют не ростом популярности цветочной продукции у местного населения, а изменением логистики: большие партии доставляют сюда, а дальше развозят на машинах по другим регионам.

Также в Новосибирскую область из других стран ввозится много овощей и фруктов. В 2017 году через фитосанитарный контрольный пункт «Карасук» было ввезено более 90 тысяч тонн плодоовощной продукции.

Напомним, в июле 2017 года инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области задержали на границе с Казахстаном 31 партию дынь.

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