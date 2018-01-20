 

Анатолий Локоть возглавил список цитируемых градоначальников

 20 января, 16:28
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Анатолий Локоть возглавил список цитируемых градоначальников
фото с сайта zampolit.com

Мэр Новосибирска стал самым цитируемым главой города в Сибирском федеральном округе, его имя упоминалось в СМИ более 147 тысяч раз, узнал корреспондент Сиб.фм из опубликованных рейтингов на сайте «Медиалогия» 20 января.

По данным автоматической системы мониторинга СМИ «Медиалогия», самым медийным градоначальником по итогам 2017 года стал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Чаще всего СМИ писали о том, что Локоть назначил нового главу Новосибирского метрополитена, о круглосуточной чистке дорог и приглашении к сотрудничеству руководства Красноярского края.

Второе место по цитируемости в Сибири занял глава Иркутска Дмитрий Бердников с 66 тысячами упоминаний, мэр Томска Иван Кляйн стал третьим, его слова СМИ процитировали более 40 тысяч раз.

Анатолий Локоть стал самым цитируемым градоначальником и во всей России, обогнав мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, слова которого СМИ передали около 142 тысяч раз и Евгения Первышева из Краснодара (около 120 тысяч упоминаний).

Напомним, ЦК КПРФ считает Локтя перспективным кандидатом в губернаторы Новосибирской области.

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