 

Крупные пожары произошли на двух концах Новосибирска

 20 января, 18:10
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Крупные пожары произошли на двух концах Новосибирска
фото с сайта бк 54

На Мочищенском шоссе горело кафе со знаменитыми беляшами, а из общежития на Стационной эвакуировали 19 человек, узнал корреспондент Сиб.фм из сводки ГУ МЧС России по Новосибирской области 20 января.

В 7:30 утра 20 января в общежитии в Ленинском районе загорелась комната площадью 20 м2. Спасатели через окно при помощи лестницы эвакуировали паникующего мужчину из горящего помещения. Пока пожарные тушили огонь, здание пришлось покинуть 19 жильцам. Сотрудники МЧС устанавливают причины пожара и склоняются к тому, что возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнём или неисправности электропроводки.

«В результате пожара огнём повреждена отделка стен, пластиковые элементы окна, домашние вещи, мебель. В 7:57 пожар был ликвидирован», — сообщает региональное управление МЧС.

Днём 20 января Мочищенское шоссе и ближайшие улицы заволокло дымом — горело знаменитое придорожное кафе, славившееся своей выпечкой и восточными блюдами. Вместе с заведением в одноэтажном здании на пересечении Мочищенского шоссе и Кедровой улицы располагались шиномонтажная мастерская, студия художественно-деревянных изделий, магазин и офис компании грузовых перевозок. Причины возгорания выясняют пожарные и сотрудники МЧС.

Через несколько часов на Мочищенское шоссе снова пришлось ехать пожарным — загорелся частный дом и надворные постройки.

Напомним, в ноябре 2017 года в результате замыкания электропроводки в селе Алтайского края погибла семья с двухлетним ребёнком.

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