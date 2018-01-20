Неизвестный поцарапал несколько автомобилей в новосибирском микрорайоне МЖК

Автомобили во дворах двух домов повредил неизвестный, их владельцы объединились в соцсетях и собираются выследить вандала, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщений в паблике «АСТ-54» 20 января.

Подписчики паблика сообщили, что во дворе дома № 51 на улице Высоцкого поцарапаны четыре автомобиля. Однако царапинами владельцы машин не отделались. По словам ещё одного пострадавшего, его автомобиль, припаркованный неподалёку, лишился ручки.

«Есть предположение, что злодей проживает на Высоцкого, 53. Если вы вдруг были очевидцем порчи автомобилей, то позвоните по номеру 8-913-981-3010», — завершили сообщение недовольные автовладельцы.

В комментариях к посту началась оживлённая полемика. Одни комментирующие утверждали, что все повреждённые машины стояли на тротуаре, а царапины — это наказание за неправильную парковку.

«Вы считаете, что я должна научиться обходить автохама вежливо, переползать по сугробам и радоваться, что ничего не сломала. А он во всём прав и может в своё удовольствие стоять там, где ему, красивому, удобно. Я не собираюсь портить его машину. Но злят такие люди не только меня, и желать им неприятностей я имею право. И если эти неприятности произошли, даже не по моей вине, никто не запретит мне подумать: так ему и надо», — прокомментировала пост Наталья Тарнецкая.

Многие жители Новосибирска, увидевшие пост, с ней не согласились.

«Ставить машину во дворе законом не запрещено. Портить чужое имущество законом запрещено», — категорично написал пользователь сети «ВКонтакте» Илья Александрович.

Напомним, в апреле 2017 года мэрия сообщила цену первой платной парковки в Новосибирске.