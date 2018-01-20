Ограбивший церковную лавку мужчина задержан в Новосибирске

Полиции удалось задержать 24-летнего жителя Новосибирска, похитившего из лавки две золотые цепочки и сдавшего их в ломбард, узнал корреспондент Сиб.фм 20 января из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области.

Грабитель-грешник наведался в точку продажи православных атрибутов в Ленинском районе 11 января. Он забрал две золотые цепочки общей стоимостью 24 тысячи рублей и вышел из магазина.

В день Крещения, 19 января, полицейским удалось задержать и установить личность предполагаемого грабителя. Им оказался 24-летний житель Дзержинского района Новосибирска. Правоохранители отмечают, что ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.

Полиция возбудила в отношении молодого человека уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Если вина парня будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы, а полицейским предстоит найти украденные ювелирные изделия.

«Сотрудники уголовного розыска продолжают розыск похищенных ювелирных изделий. Не исключается, что подозреваемый сбыл их в один из ломбардов», — сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Напомним, что в апреле 2017 года мужчина напал с ножом на девушку в Новосибирской области, а после прятался от полицейских в лесу, укрывшись ветками.