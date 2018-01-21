 

Фанаты «Игры престолов» нашли в Сибири Стену из сериала

 21 января, 15:42
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Фанаты «Игры престолов» нашли в Сибири Стену из сериала
Фото с сайта time.com

Фанаты «Игры престолов» сравнили Ленские столбы при −60° С со Стеной из сериала, поклонники предложили снять последний сезон в Восточной Сибири, узнал 21 января корреспондент Сиб.фм из неофициального аккаунта «Игры престолов» в сети Instagram.

«Стена существует!» Неофициальный аккаунт сериала «Игра престолов» опубликовал фото обледенелых скал в природном парке «Ленские столбы» 11 января. Публикация набрала более 200 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев.

Иностранцы отнесли достопримечательность к Сибири, тогда как Республика Саха не входит в Сибирский федеральный округ.

Фотографию опубликовали российские фанаты сериала в своих аккаунтах, затем она попала в иностранные СМИ. Якутские поклонники экранизации романов Джорджа Мартина пригласили съёмочную группу снимать последний эпизод в Якутию.

The Wall is real!

Публикация от InstaThrones (@gameofthronesnotofficial)

По сценарию Стена была построена задолго до событий «Игры престолов» для защиты Вестероса от вторжения Белых ходоков. Протянувшаяся с Востока на Запад стена имеет около 200 метров в высоту и длину более 480 километров. До недавних событий седьмого сезона «Игры престолов» стена оставалась практически нерушимой.

Ленские столбы находятся в одноимённом природном парке в Хангаласском улусе Якутии, за 104 километра от Покровска. Высота скальных образований от уровня реки Лены доходит до 220 метров, в абсолютной отметке — 321 метр. Ленские столбы входят во всемирный список наследия ЮНЕСКО.

«Какая-то святая тишина лежит на девственном творении, и душа сливается с дикою, но величественною природой», — писал о столбах декабрист Александр Бестужев, сосланный в 1826 году в Якутск.

Напомним, что в октябре 2017 года группа Silenzium из Новосибирска пообещала снять клип на музыку из «Игры престолов».

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