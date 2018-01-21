Стрельбу по птицам в кормушке открыл неизвестный в Новосибирске

Несколько расстрелянных птиц во дворе нашла жительница дома и сама чуть не стала жертвой стрелка, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщений в СМИ 21 января.

Несколько расстрелянных синиц во дворе дома 243 на улице Бориса Богаткова под деревом с кормушкой нашла местная жительница, выгуливавшая собаку. Одна из птиц ещё двигалась, и женщина подняла её, чтобы забрать домой. В это время рядом с ней раздался хлопок, и она увидела, как под ближайшую машину убежал голубь, волоча крыло.

Откуда стрелял ненавистник птиц, выяснить не удалось. Волонтёры Центра реабилитации хищных птиц посоветовали жильцам дома обратиться к участковому, чтобы найти стрелявшего и выяснить, почему он расстреливает птиц, не боясь задеть и людей.

Выходить раненую синицу не удалось. Её крыло было перебито почти пополам, она умерла до приезда веторнитолога. Активисты заметили, что случаи нападения людей на животных и птиц в городах участились.

«Месяц назад к нам попала стреляная бородатая неясыть. Немного раньше тоже приносили стреляную птицу. Бывает, даже петарды в кормушках взрывают. Это очень жестоко и аморально, когда из-за нелюбви к птицам по ним стреляют, да ещё и общественных местах, где ходят люди и могут находиться дети. Это стало проблемой, важно привлечь к ней внимание общественности», — рассказал корреспонденту Сиб.фм волонтёр Центра реабилитации хищных птиц.

Напомним, в августе 2017 года житель Омска стал фигурантом уголовного дела за стрельбу из рогатки по голубям.