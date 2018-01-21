 

Front-end разработчик из Новосибирска снял видео о самом красивом месте региона

 21 января, 14:25
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Front-end разработчик из Новосибирска снял видео о самом красивом месте региона
фото андрея проводникова

Андрей Проводников назвал Бердские скалы красивейшим местом в области и постарался передать царящую там атмосферу в видео, узнал корреспондент Сиб.фм из записи в блоге Алексея 21 января.

«Для меня поездка на Бердские скалы была самым насыщенным путешествием в 2017 году. Драма, триллер и артхаус за один день. Когда мы с отцом пробирались через тьму деревьев в поисках тропы до обзорной площадки, а мама с собакой ждали в машине, припаркованной в лесу, я переживал и чувствовал волнение, как при просмотре какого-нибудь триллера. Ну а вид со скалы, это же чистый артхаус! Там ни времени, ни сюжета, только переживание», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Андрей Проводников.

Автор видео также рассказал читателям своего блога, что его очень впечатлила умиротворяющая атмосфера Бердских скал, и призвал не забывать об осторожности.

«Каждый шаг, направленный вдоль обрыва, напоминает об опасности искупать свой труп в реке. И пса дразнящие птицы, ор которых доносится из ветвистого леса-тюрьмы, обостряют чувство опасности», — отметил блогер.

Напомним, в ноябре 2017 года новосибирские видеографы прославились, сняв видео о неоновых вывесках СССР.

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