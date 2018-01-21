Жители Новосибирской области отказались участвовать в выборах президента

Участники инициативной группы из города Татарска написали письмо президенту России и врио губернатора региона, в котором сообщили, что жители города хотят бойкотировать выборы из-за бездействия и коррупции местной власти, узнал корреспондент Сиб.фм 21 января из сообщения на сайте «Gorsite.ru Татарск».

Отчаявшиеся жители районного центра не хотят идти на выборы, потому что, по их мнению, городские власти заняты не развитием города, а разваливанием экономики и коррупционными схемами.

«Промышленность уничтожена, такие крупные предприятия, как мехзавод, стройкомбинат, завод торгового и технологического оборудования, фабрика валяной обуви в настоящее время не работают. Уничтожается крупнейший в Сибири мясокомбинат, поставлявший свою продукцию ещё в годы Великой Отечественной войны на фронт, швейная фабрика поставляла продукцию на экспорт. Список можно продолжить. Остались на плаву торговля, СТО, ритуальные услуги и службы социальной защиты как панацея, при которой скрываются все недостатки», — пишут в обращении недовольные жители Татарска.

В числе прочих претензий к мэру Александру Шведову — неасфальтированные дороги, махинации с покупкой квартир в городе, завышенная стоимость проекта городского фонтана и то, что микрорайон Кулундинский и несколько посёлков в пригороде не газифицированы, хотя все магистрали проведены, а жители подготовили все внутренние системы для подключения. Из-за проблем с газом на выборы отказались идти все проживающие в Кулундинском микрорайоне.

«Мы обращаемся к Вам в последний раз, но надеемся, что в конце концов у Вас, Андрей Александрович, есть все рычаги разобраться, в противном случае эти проблемы будут Вашей головной болью, а ответственные лица, успокаивающие Вас и себя, должны понять, что дальше скрывать безобразие не пойдёт, нужны срочные кадровые перемены и структуры муниципальной власти города Татарска и Татарского района Новосибирской области», — заявили авторы обращения.

Напомним, в 2017 году депутаты городского совета одного из районных центров в Новосибирской области пожаловались президенту на мэра Барабинска.