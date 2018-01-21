 

Жители Новосибирской области отказались участвовать в выборах президента

 21 января, 23:30
подходящие темы
Жители Новосибирской области отказались участвовать в выборах президента
фото с сайта new.photogoroda.com

Участники инициативной группы из города Татарска написали письмо президенту России и врио губернатора региона, в котором сообщили, что жители города хотят бойкотировать выборы из-за бездействия и коррупции местной власти, узнал корреспондент Сиб.фм 21 января из сообщения на сайте «Gorsite.ru Татарск».

Отчаявшиеся жители районного центра не хотят идти на выборы, потому что, по их мнению, городские власти заняты не развитием города, а разваливанием экономики и коррупционными схемами.

«Промышленность уничтожена, такие крупные предприятия, как мехзавод, стройкомбинат, завод торгового и технологического оборудования, фабрика валяной обуви в настоящее время не работают. Уничтожается крупнейший в Сибири мясокомбинат, поставлявший свою продукцию ещё в годы Великой Отечественной войны на фронт, швейная фабрика поставляла продукцию на экспорт. Список можно продолжить. Остались на плаву торговля, СТО, ритуальные услуги и службы социальной защиты как панацея, при которой скрываются все недостатки», — пишут в обращении недовольные жители Татарска.

В числе прочих претензий к мэру Александру Шведову — неасфальтированные дороги, махинации с покупкой квартир в городе, завышенная стоимость проекта городского фонтана и то, что микрорайон Кулундинский и несколько посёлков в пригороде не газифицированы, хотя все магистрали проведены, а жители подготовили все внутренние системы для подключения. Из-за проблем с газом на выборы отказались идти все проживающие в Кулундинском микрорайоне.

«Мы обращаемся к Вам в последний раз, но надеемся, что в конце концов у Вас, Андрей Александрович, есть все рычаги разобраться, в противном случае эти проблемы будут Вашей головной болью, а ответственные лица, успокаивающие Вас и себя, должны понять, что дальше скрывать безобразие не пойдёт, нужны срочные кадровые перемены и структуры муниципальной власти города Татарска и Татарского района Новосибирской области», — заявили авторы обращения.

Напомним, в 2017 году депутаты городского совета одного из районных центров в Новосибирской области пожаловались президенту на мэра Барабинска.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 27.11.2017, 17:05 • статья

Не пытайтесь стать мэром Омска

Как проходили выборы в Омске — о ярмарке потенциальных градоначальников и выборе без альтернатив.

Давай, до свиданья!

 30.10.2017, 11:04 • колонка
Дмитрий Пучкин
политолог, кандидат исторических наук
 8.06.2017, 15:04 • интервью

Не расстреливают — нормально всё!

Сергей Шнуров о том, какое литературное произведение в России считает самым философским, несмотря на то, что в стране неуместно философствовать.
самое популярное
 9 января, 18:59 • новость

«Сибирский» экс-губернатор купил гражданство Евросоюза за 650 тысяч €

Правительство Мальты опубликовало список из двух тысяч человек, получивших гражданство Мальты, в том числе за деньги; в списке есть экс-губернатор Амурской области, «расположенной в Сибири».
 10 января, 08:40 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» устройство для левитации за 1,5 млн рублей

Прототип устройства для левитации появился на новосибирской доске объявлений — цена диковинки составила 1,5 млн рублей.
 8 января, 13:54 • новость

Несколько машин выгорели на Центральном рынке в Новосибирске

В Центральном районе Новосибирска выгорели два автомобиля и ещё два пострадали — очевидцы обосновывают в интернете подозрения на поджог.
 9 января, 14:09 • новость

Только две пивные прошли проверку Роспотребнадзора в Новосибирской области

Лаборатория Роспотребнадзора проверила 265 точек продаж алкогольной продукции и пива, 263 объекта нарушали технические регламенты Таможенного союза и санитарное законодательство.
 13 января, 16:05 • новость

Сокровища древнейшего царя скифов открыл археолог в Туве

Швейцарский археолог обнаружил древнейший курган в Сибирской Долине Царей, потенциально это самый богатый находками курган для археологов.
 15 января, 20:51 • новость

Странный сугроб возле подъезда в Новосибирске оказался живым котом

Жительница Новосибирска нашла на улице неподвижного кота, покрытого слоем снега и льда — ветеринары диагностировали у животного перелом позвоночника и травму головы.
присоединяйтесь!
    