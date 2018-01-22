Директор олимпийской школы на Алтае ответил за смерть бегуна в кустах

Алтайский суд приговорил директоров спортшколы олимпийского резерва № 3 и летнего лагеря «Факел» к трём годам тюрьмы, узнал 22 января корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Алтайского края.

Бийский городской суд приговорил руководителей детско-юношеских спортивных учреждений за халатность. Мужчины получили три года тюрьмы с испытательным сроком в два года по части 2 статьи 293 УК РФ.

Согласно материалам дела, руководители допустили смерть легкоатлета во время соревнований. 14-летний Даниил во время спортивного кросса в летнем лагере сошёл с дистанции и пропал без вести в августе 2015 года.

Тело юниора нашли в 14 метрах от дистанции без внешних признаков насильственной смерти.

20 августа в детском лагере «Факел» проходил кросс по лесной территории протяжённостью 18 километров. В нём участвовали 33 подростка.

Суд отклонил апелляции со стороны адвокатов и оставил приговор в силе.

Напомним, что в октябре 2017 года иркутские следователи начали проверку смерти футболиста под упавшими воротами в Братске.