Экипажи ГИБДД спасли десятки человек на трассах в Сибири при −45°С

Отечественные автомобили, фуры и автобусы сломались на трассах во время сильных морозов, полицейские отогревали людей чаем и довозили домой, узнал 22 января корреспондент Сиб.фм из сообщений сайтов МВД в регионах Сибири.

Новосибирские патрули отогрели водителей легкового автомобиля и грузовика. Ещё 20 января, на 45-м километре трассы «Чуйский тракт» экипаж заметил съехавший в кювет автомобиль и помог мужчине. 21 января сотрудники ДПС обогрели водителя сломавшейся фуры, который мёрз с четырёх часов утра.

Красноярские полицейские помогли пассажирам междугороднего автобуса. 20 января на 748-м километре трассы Р-255 в Емельяновском районе сломался рейсовый автобус из Республики Хакасии. Сотрудники ГИБДД и спасатели МЧС эвакуировали 20 человек, накормили и отправили другим рейсом в Красноярск.

Водитель в Ачинске попал в снежную ловушку во время Крещения, но ему помог капитан ГИБДД Максим Золотников. Капитан полиции заметил водителя отечественного автомобиля, который при подъёме в гору к часовне, заехав в снежный сугроб, самостоятельно выбраться не смог.

Томские госавтоинспекторы спасли женщину с ребёнком из замерзающей «Лады-седан». Автомобиль заглох на 45-м километре автомобильной дороги «Томск — Итатка» ночью 21 января. Сотрудники ГИБДД спасли от переохлаждения при −45°С десятилетнего ребёнка, 38-летнюю женщину и 42-летнего водителя «ВАЗ-2112» и доставили их домой в Томск.

«Лада-девятка» сломалась на обочине Сыропятского тракта в районе остановки «Воинская часть» 21 января. Водитель «ВАЗ-21099» сильно замёрз, инспекторы ГИБДД помогли отбуксировать его автомобиль по месту жительства.

«Поломка транспорта на загородной автодороге особенно опасна: за считаные минуты салон автомашины теряет тепло, и водитель рискует замёрзнуть», — подчеркнули в ГИБДД.

Водитель фуры из Казахстана остался без топлива на трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. Два лейтенанта полиции Егор Матюшин и Анатолий Никитин напоили его горячим чаем и отогревали мужчину до поставки дизельного топлива.

Напомним, что 21 января морозы до −40°С заставили отменить междугородние автобусы в Сибири.