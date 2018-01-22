 

Кружка водки в Забайкалье отправила пятилетнюю девочку в кому

 22 января, 14:54
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Кружка водки в Забайкалье отправила пятилетнюю девочку в кому
фото с сайта pixabay.com

Жительница Забайкалья ответит за оставленную в Новый год кружку со спиртным, которую выпила её малолетняя дочь, узнал 22 января корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры по Забайкальскому краю.

Многодетная безработная мать попала под уголовное дело за оставленный без присмотра алкоголь. 27-летняя мать троих детей была лишена родительских прав за ненадлежащее воспитание детей.

По данным следствия, в ночь на 31 декабря женщина оставила на столе кружку со спиртным, которую выпила её пятилетняя дочь. Девочку доставили в больницу в состоянии алкогольной комы. По данным сайта «АлкоДес», около 200 грамм водки или другого крепкого спиртного напитка может сильно отравить ребёнка.

Женщина была ранее судима, в отношении неё возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Максимальный срок наказания составляет до трёх лет тюрьмы.

Напомним,что в декабре 2017 года жительница Забайкальского края получила 12 лет колонии за избиение матери.

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