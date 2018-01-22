Иркутские следователи проверят, кто оставил трёхлетнего мальчика на улице при −32°С, пока мать ушла в гости, узнал 22 января корреспондент Сиб.фм из сообщения Следственного комитета по Иркутской области.

Пенсионер Фёдор Кокулин спас замерзающего трёхлетнего мальчика на улице в Иркутске. Мужчина посадил его в машину, надел куртку и отогрел ночью 21 января.

По данным следствия, мальчик оказался у дома 349 по улице Розы Люксембург при −32°С. Мальчик был один в лёгкой пижаме, на следующий день полиция нашла его мать.

22-летняя жительница Иркутска призналась, что оставила сына под присмотром подруги и ушла в гости.

Следователи начали доследственную проверку по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По результатам проверки будет принято судебное решение.

Напомним, что в январе оставленная матерью кружка водки в Забайкалье отправила пятилетнюю девочку в кому.