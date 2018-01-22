 

Малыш в пижаме остался мёрзнуть на улице Иркутска — СК

 22 января, 16:33
были упомянуты
подходящие темы
Малыш в пижаме остался мёрзнуть на улице Иркутска &mdash; СК
Фото с сайта artsemble.ru

Иркутские следователи проверят, кто оставил трёхлетнего мальчика на улице при −32°С, пока мать ушла в гости, узнал 22 января корреспондент Сиб.фм из сообщения Следственного комитета по Иркутской области.

Пенсионер Фёдор Кокулин спас замерзающего трёхлетнего мальчика на улице в Иркутске. Мужчина посадил его в машину, надел куртку и отогрел ночью 21 января.

По данным следствия, мальчик оказался у дома 349 по улице Розы Люксембург при −32°С. Мальчик был один в лёгкой пижаме, на следующий день полиция нашла его мать.

22-летняя жительница Иркутска призналась, что оставила сына под присмотром подруги и ушла в гости.

Следователи начали доследственную проверку по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По результатам проверки будет принято судебное решение.

Напомним, что в январе оставленная матерью кружка водки в Забайкалье отправила пятилетнюю девочку в кому.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 15 января, 13:35 • статья

Мама, у меня ВИЧ — я умру?

От 3,5 до 5 тысяч родителей в Новосибирской области ежегодно отказываются от профилактической вакцинации своих детей. К чему это может привести и как с этим бороться законодательно, рассказали органы опеки, минздрав и прокуратура.
 12 января, 12:59 • интервью

Интеллектуальная эмпатия

Преподаватели школы «Летово» о том, как три года продолжалось обсуждение проекта, почему они видят возможности профессионального роста и что мешает российскому образованию догнать зарубежное.
 29.12.2017, 13:05 • статья

Ы* — Ытоги

Где мы поторопились, почему это был год медведей, самые смешные ошибки и необычные наказания за них — чем запомнился 2017 год редакции Сиб.фм.
самое популярное
 9 января, 18:59 • новость

«Сибирский» экс-губернатор купил гражданство Евросоюза за 650 тысяч €

Правительство Мальты опубликовало список из двух тысяч человек, получивших гражданство Мальты, в том числе за деньги; в списке есть экс-губернатор Амурской области, «расположенной в Сибири».
 21 января, 23:30 • новость

Жители Новосибирской области отказались участвовать в выборах президента

Участники инициативной группы из города Татарска написали письмо президенту России и врио губернатора региона, в котором сообщили, что жители города хотят бойкотировать выборы из-за бездействия и коррупции местной власти.
 10 января, 08:40 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» устройство для левитации за 1,5 млн рублей

Прототип устройства для левитации появился на новосибирской доске объявлений — цена диковинки составила 1,5 млн рублей.
 9 января, 14:09 • новость

Только две пивные прошли проверку Роспотребнадзора в Новосибирской области

Лаборатория Роспотребнадзора проверила 265 точек продаж алкогольной продукции и пива, 263 объекта нарушали технические регламенты Таможенного союза и санитарное законодательство.
 13 января, 16:05 • новость

Сокровища древнейшего царя скифов открыл археолог в Туве

Швейцарский археолог обнаружил древнейший курган в Сибирской Долине Царей, потенциально это самый богатый находками курган для археологов.
 15 января, 20:51 • новость

Странный сугроб возле подъезда в Новосибирске оказался живым котом

Жительница Новосибирска нашла на улице неподвижного кота, покрытого слоем снега и льда — ветеринары диагностировали у животного перелом позвоночника и травму головы.
присоединяйтесь!
    