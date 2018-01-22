 

Мэрия Новосибирска должна почти 100 млн рублей за льготный проезд

 22 января, 17:14
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Мэрия Новосибирска должна почти 100 млн рублей за льготный проезд
фото с сайта fedpress.ru

Прокуратура обязала мэрию Новосибирска компенсировать перевозчикам льготный проезд пенсионеров, студентов и школьников за 2017 год, узнал 22 января корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратура второй раз добивается выплаты долга по компенсации льготного проезда в автобусах Новосибирска. В апреле 2017 года после прокурорского вмешательства мэрия вернула более 45 млн рублей перевозчикам.

Сумма нынешнего долга составляет свыше 98 млн рублей, сообщили в ведомстве. Задолженность перед автотранспортными предприятиями сформировалась к 20 декабря 2017 года.

«Мэрия не полностью возместила затраты на перевозку граждан со льготами: пенсионеров, школьников, студентов и других», — подчеркнули организаторы проверки.

Прокурор города потребовал от мэра Новосибирска Анатолия Локтя погасить задолженность в представлении.

Напомним, что в декабре 2017 года мэр пообещал, что скидка на проезд в общественном транспорте Новосибирска вернётся только с повышением тарифов.

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