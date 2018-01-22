Морозы до −40°С заставили отменить междугородние автобусы в Сибири

Более 28 междугородних автобусных рейсов из Новосибирска, Барнаула, Томска и Омска были отменены из-за сильных морозов, узнал 22 января корреспондент Сиб.фм на сайтах автовокзалов.

Морозы ниже −40°С привели к отмене автобусных рейсов из Новосибирска, Омска, Томска и Барнаула. Западно-Сибирский гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде, в том числе в Кемеровской области, до 24 января.

Новосибирский автовокзал отменил рейсы в Тогучин, Камень-на-Оби и в Маслянино.

Автовокзал Барнаула в Алтайском крае отменил более 20 рейсов внутри региона, сообщили СМИ. Автовокзал в Томске отменил часть внутренних регионов и автобусы в в Горно-Алтайск, Красноярск, Новокузнецк.

По данным сайта Минтранса Омской области, с 21 по 23 января отменены рейса автобусов «Омскоблавтотранса» Омск — Чапаево — Кабурлы.

Напомним, что экстремальные морозы до −40°С и ниже ожидаются в Новосибирской области с 20 по 24 января.