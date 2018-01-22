 

Мошенников раскрыли в новосибирской клинике Мешалкина

 22 января, 08:30
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Мошенников раскрыли в новосибирской клинике Мешалкина
фото со страницы клиники имени мешалкина в сети instagram

Сотрудники клиники Мешалкина получили письмо от жителей Новосибирска, в котором семья из Иркутска якобы собирает деньги на лечение дочери с врождённым пороком сердца; специалисты медицинского центра выяснили, что послание отправлено мошенниками, узнал корреспондент Сиб.фм 21 января из сообщения на странице клиники имени Мешалкина в сети Instagram.

В медицинский центр имени Мешалкина письмо отправили обеспокоенные жители Новосибирска. В нём некая семья из Иркутска рассказала о том, что грудному ребёнку с врождённым пороком сердца требуется несколько операций и дальнейшее лечение. «Родители» ребёнка написали берущую за душу историю о том, что родившуюся с пороком сердца девочку экстренно прооперировали в Новосибирске, но для того, чтобы ребёнок мог полноценно жить, нужны ещё две операции, которые в России провести невозможно.

Одна операция, по данным авторов письма, стоит 57 тысяч евро. Вместе с продажей квартиры и сбережениями супругам удалось найти 27 тысяч. Остальные деньги они планировали собрать в интернете.

«Осталась надежда только на неравнодушных и отзывчивых чужих людей. У нас месяц, максимум два на сбор денег и оформление всех документов. Мы умоляем, помогите нам спасти нашу девочку!» — написали супруги.

Один из получателей имейла нашёл некоторые несоответствия в выписном эпикризе и обратился в клинику Мешалкина, чтобы выяснить, проводили ли хирурги центра эту операцию. Ответ из клиники был отрицательным, а представители центра предостерегли желающих помогать нуждающимся людям от мошенников в своём Instagram-аккаунте.

«Если к вам обращаются за финансовой помощью ребёнку, которому якобы требуется дорогостоящая операция в нашей клинике или которого оперировали у нас, не стесняйтесь — напишите нам! Мы проверим, правда это или нет. Помощь должен получать тот, кто в ней действительно нуждается!» — написали в профиле клиники.

Напомним, в августе 2017 года иркутская полиция составила список используемых мошенниками товаров и услуг в интернете.

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