Новосибирские спасатели освободили девочку из заточения в солонке

фото из официальной группы «спасатели масс (16+)» в соцсети «вконтакте»

Из-за нелепой случайности юная жительница Новосибирска едва не лишилась пальца — на помощь подоспели спасатели МАСС, узнал корреспондент Сиб.фм из группы муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте» 22 января.

Маленькая авария произошла в минувшую субботу, 20 января, в Кировском районе Новосибирска: играя с домашней утварью, четырёхлетняя девочка случайно угодила пальцем в солонку, где он и застрял.

Родители самостоятельно вытащить палец ребёнка родители не смогли, из-за острых краёв солонки малышке становилось только больнее. Взрослые вызвали спасателей МАСС.

Не меньше получаса они колдовали над непокорной солонкой, подбирали для её взлома различные инструменты. В результате палец пострадавшей девочки освободили, ребёнок был передан медикам скорой помощи.

«13:45-14:10 Кировский р-н, ул. Сибиряков-Гвардейцев. Палец у ребёнка застрял в отверстии солонки. Палец ребёнка освобождён. Ребёнок передан БСМП и родителям», — сообщили спасатели в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в декабре 2017 года новосибирские спасатели вытащили голову двухлетнего ребёнка из кошачьего домика.