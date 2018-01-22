Число пожаров выросло в четыре раза из-за морозов в Новосибирской области

На фоне сильных морозов в Новосибирской области произошло четырёхкратное увеличение пожаров — с шести до двадцати трёх в сутки; самая распространенная причина — перекал печей, который происходил из-за того, что хозяева слишком интенсивно топили печи, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального ГУ МЧС 22 января.

В время грянувших в регионе крещенских морозов пожарные чаще всего тушили бани, спасали от огня частные дома, ликвидировали горение автомобилей.

В Новосибирске рано утром 20 января горела квартира в пятиэтажном жилом доме на улице Станционной. Прибывшие на место пожарные спасли мужчину. Еще трёх человек сотрудники МЧС эвакуировали из задымленного подъезда, надев на них спасательные капюшоны, защищающие от отравления угарным газом. В спасении людей и ликвидации пожара участвовал 21 человек личного состава, привлекалось шесть единиц техники. Причина пожара устанавливается.

За два выходных дня более 10 пожаров в Новосибирской области вспыхнуло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления. По этой причине горели как частные дома, так и бани. В результате на одном пожаре погибли двое мужчин в Кочковском районе.

В Чулымском районе предположительно неосторожность при курении привела к пожару. Дом полностью в огне застала прибывшая по вызову бригада МЧС. Три минуты — и пожар был локализован силами двух подразделений. При разборе завалов пожарные обнаружили погибшую хозяйку.

Пять человек пожарные эвакуировали во время пожара в жилом доме Новосибирска на улице Зорге, 131. Прибывшие спасатели обнаружили, что в квартире на первом этаже дома горят вещи. Сотрудники МЧС эвакуировали мужчину без сознания и передали медработникам. Причина пожара в данный момент устанавливается. Кроме того, ещё четыре человека отравились угарным газом, и пострадавших передали врачам скорой помощи. Всего из подъезда эвакуировали 18 человек, они грелись в специальном автобусе, который выделила мэрия.

Крупный пожар ликвидирован в селе Криводановка Новосибирского района. Предположительно из-за короткого замыкания электропроводки вспыхнул частный двухэтажный дом.

«Всего за период с пятницы до утра понедельника в регионе произошло 42 пожара, погибло четыре человека, пятеро спасены», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

В ближайшие дни в регионе аномальные морозы сохранятся, а значит, будет высокий риск возникновения пожаров.

МЧС рекомендует топить печи два-три раза в день не более полутора часов, не допускать их перекала и не оставлять без надзора. А также ведомство просит не перегружать электросеть мощными приборами и не пользоваться самодельными электрообогревателями.

Напомним, в январе при пожаре в цехе обувного производства в Искитимском районе Новосибирской области 10 человек погибли, огнеборцы тушили пламя при 35-градусном морозе.