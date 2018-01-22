 

Рабочий «Мерседес» изо льда построили новосибирские блогеры

 22 января, 15:03
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Рабочий «Мерседес» изо льда построили новосибирские блогеры
Скриншот из видео на youtube-канале «Гараж 54»

Известные новосибирские блогеры и скульпторы на основе УАЗа построили ледяной внедорожник; арт-объект на ходу, узнал корреспондент Сиб.фм из видео, опубликованного на YouTube-канале «Гараж 54» 22 января.

За основу скульпторы взяли раму и рабочий двигатель от УАЗа. По замыслу авторов проекта, машина должна быть на ходу, поэтому для прочности конструкции пришлось сварить каркас.

«Ребята очень болеют за технику безопасности. Я сказал, что надену каску, но Максим ответил, что от такой глыбы никакая каска меня не спасёт», — пояснил автор блога «Гараж 54» Владислав Барашенков.

Скульптор Максим Пахомов с двумя помощниками работали над обшивкой ледяного «Мерседеса» 12 дней. Для визуального ориентира к «рабочему месту» мастеров подогнали настоящий G-Wagen. Скульпторы выложили из ледяных блоков силуэт автомобиля и воспроизвели его точный облик до мелких деталей.

В ледяном «Мерседесе» есть даже подсветка. Её создатели арт-объекта будут демонстрировать на разных площадках города. В их планах привезти его в ледовый городок на набережной и прокатиться на нём хотя бы 50 метров.

Напомним, в августе 2017 года энтузиасты проекта «Гараж 54» подняли в небо на воздушном шаре «Оку».

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