Новосибирский борец Роман Власов одержал победу в международном турнире

фото со страницы романа власова в Facebook

В соревнованиях по греко-римской борьбе, прошедших в Краснодаре, приняли участие 190 атлетов из девяти стран мира, лучшим стал Роман Власов из Новосибирска, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального правительства 22 января.

Международный турнир по греко-римской борьбе серии Гран-при памяти Ивана Поддубного собрал в Краснодаре почти 200 спортсменов со всего мира.

Выступая в весовой категории до 77 килограммов, новосибирский спортсмен Роман Власов уверенно прошёл все соревновательные раунды, победив в финале своего соотечественника из Санкт-Петербурга Руслана Исакова со счетом 6:0.

Стоит отметить, что это уже четвёртая победа Романа Власова на данном турнире.

Напомним, в январе стало известно, что троим новосибирским спортсменам придётся выиграть решающие этапы Кубка мира, чтобы попасть на Олимпиаду в городе Пхёнчхане Южной Кореи в феврале 2018 года.