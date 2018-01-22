Синоптики предсказали новые волны аномальных морозов в Новосибирске

Температура ниже −35 °С задержится в городах Сибири на всю неделю; морозы будут сопровождаться туманами, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин 22 января.

С 22 по 28 января в Новосибирской области ожидается −34 — −39 °С, местами до −44 °С ночью, в Томской области — до −46 °С. Днём температура составит −36 — −38 °С.

«Центр антициклона находится на севере Томской области, постепенно опускается в южные районы Сибири, и пока это будет фактором довольно устойчивым. На этой неделе морозы удержатся. Ситуация определяется областью высокого атмосферного давления — это довольно устойчивые малоподвижные образования», — сообщил корреспонденту Сиб.фм Ренад Ягудин.

Ягудин добавил, что в утренние часы возможны туманы, дымки, а на дорогах стоит опасаться гололедицы.

Напомним, в связи с морозами в Новосибирской области число пожаров увеличилось в четыре раза.