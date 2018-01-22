В мошенничестве с розыгрышем квартиры обвинили в соцсетях известного новосибирского ведущего

Видео, в котором победитель розыгрыша обратился по имени к ведущему, звонившему ему, чтобы поздравить с выигрышем, набирает просмотры в соцсетях и горячо обсуждается пользователями; ведущего обвиняют в сговоре со счастливым обладателем главного приза, узнал корреспондент Сиб.фм 22 января из сообщения в группе «АСТ-54» Вконтакте.

На розыгрыше призов от ТВК «Большая медведица» присутствовали более тысячи человек. Кто-то из присутствующих снял и отправил в популярный паблик видео, в котором во время розыгрыша квартиры обладатель счастливого купона обратился к ведущему Антону Седову по имени. После казуса зал наполнился смешками и неодобрительными возгласами. Сам счастливый обладатель квартиры явно пребывал в замешательстве.

В соцсетях конферансье и ведущего сразу же объявили мошенниками. Под видео появилось множество комментариев на тему «всё уже украдено до нас». Сам Седов охотно связывается со всеми скептиками и объясняет, почему грандиозный розыгрыш обернулся казусом.

«Я позвонил победителю уже после розыгрыша, спросил, откуда он меня знает. Оказалось, мы вместе работали полгода назад на крупном мероприятии, вот он мой телефон и сохранил. По его голосу было слышно, что он сам удивлён тем, что я ему звоню. Согласитесь, глупо обращаться друг к другу по имени, если мутишь какую-то чёрную схему», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Антон Седов.

Седов отметил, что номера Романа не было в его телефонной книге, а номера с купонов набирал независимый представитель из зала. Сам Роман выложил все чеки от покупок и документы, подтверждающие его победу в розыгрыше, в сеть. Он получил выигрыш в виде денежного эквивалента стоимости квартиры и заплатил налоги.

Напомним, в апреле 2017 года житель Новосибирской области выиграл в лотерею 10 млн рублей.