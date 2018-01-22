Взрыв газового балона унёс жизни пятерых детей в Омской области

Трагедия произошла в двухэтажном доме в селе Седельниково Омской области, где жила семья с семью приёмными детьми — пятеро из них погибли, многодетная мать также пострадала и находится в больнице, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте регионального следкома 22 января.

По предварительным данным, пожар произошёл в доме, где проживала благополучная семья с семью приёмными детьми, пять из которых — сёстры в возрасте шести и 10 лет, их 16-летний брат, а также девочки, 11 и 18 лет — погибли. Приёмная мать детей госпитализирована. Двое других детей и их 54-летний приёмный отец не пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

«Предположительно причиной обширного возгорания мог стать хлопок газовоздушной смеси. Более точно причина пожара будет названа после окончания осмотра места происшествия и получения заключения пожарно-технической экспертизы. Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии», — сказано в сообщении СК по Омской области.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям супружеской пары, а также действиям (бездействию) органов опеки и попечительства, на контроле которых находится семья.

Напомним, в декабре 2017 года пятеро детей погибли при пожаре в Новосибирской области, их отцу удалось спастись.