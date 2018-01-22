 

Взрыв газового балона унёс жизни пятерых детей в Омской области

 22 января, 17:50
были упомянуты
подходящие темы
Взрыв газового балона унёс жизни пятерых детей в Омской области
фото с сайта мчс

Трагедия произошла в двухэтажном доме в селе Седельниково Омской области, где жила семья с семью приёмными детьми — пятеро из них погибли, многодетная мать также пострадала и находится в больнице, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте регионального следкома 22 января.

По предварительным данным, пожар произошёл в доме, где проживала благополучная семья с семью приёмными детьми, пять из которых — сёстры в возрасте шести и 10 лет, их 16-летний брат, а также девочки, 11 и 18 лет — погибли. Приёмная мать детей госпитализирована. Двое других детей и их 54-летний приёмный отец не пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

«Предположительно причиной обширного возгорания мог стать хлопок газовоздушной смеси. Более точно причина пожара будет названа после окончания осмотра места происшествия и получения заключения пожарно-технической экспертизы. Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии», — сказано в сообщении СК по Омской области.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям супружеской пары, а также действиям (бездействию) органов опеки и попечительства, на контроле которых находится семья.

Напомним, в декабре 2017 года пятеро детей погибли при пожаре в Новосибирской области, их отцу удалось спастись.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 15 января, 13:35 • статья

Мама, у меня ВИЧ — я умру?

От 3,5 до 5 тысяч родителей в Новосибирской области ежегодно отказываются от профилактической вакцинации своих детей. К чему это может привести и как с этим бороться законодательно, рассказали органы опеки, минздрав и прокуратура.
 12 января, 12:59 • интервью

Интеллектуальная эмпатия

Преподаватели школы «Летово» о том, как три года продолжалось обсуждение проекта, почему они видят возможности профессионального роста и что мешает российскому образованию догнать зарубежное.
 29.12.2017, 13:05 • статья

Ы* — Ытоги

Где мы поторопились, почему это был год медведей, самые смешные ошибки и необычные наказания за них — чем запомнился 2017 год редакции Сиб.фм.
самое популярное
 9 января, 18:59 • новость

«Сибирский» экс-губернатор купил гражданство Евросоюза за 650 тысяч €

Правительство Мальты опубликовало список из двух тысяч человек, получивших гражданство Мальты, в том числе за деньги; в списке есть экс-губернатор Амурской области, «расположенной в Сибири».
 21 января, 23:30 • новость

Жители Новосибирской области отказались участвовать в выборах президента

Участники инициативной группы из города Татарска написали письмо президенту России и врио губернатора региона, в котором сообщили, что жители города хотят бойкотировать выборы из-за бездействия и коррупции местной власти.
 10 января, 08:40 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» устройство для левитации за 1,5 млн рублей

Прототип устройства для левитации появился на новосибирской доске объявлений — цена диковинки составила 1,5 млн рублей.
 9 января, 14:09 • новость

Только две пивные прошли проверку Роспотребнадзора в Новосибирской области

Лаборатория Роспотребнадзора проверила 265 точек продаж алкогольной продукции и пива, 263 объекта нарушали технические регламенты Таможенного союза и санитарное законодательство.
 13 января, 16:05 • новость

Сокровища древнейшего царя скифов открыл археолог в Туве

Швейцарский археолог обнаружил древнейший курган в Сибирской Долине Царей, потенциально это самый богатый находками курган для археологов.
 15 января, 20:51 • новость

Странный сугроб возле подъезда в Новосибирске оказался живым котом

Жительница Новосибирска нашла на улице неподвижного кота, покрытого слоем снега и льда — ветеринары диагностировали у животного перелом позвоночника и травму головы.
присоединяйтесь!
    