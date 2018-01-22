Жители Новосибирска чаще всего обмораживают руки и ноги

фото из паблика «Пашино XIII микрорайон» в соцсети «вконтакте»

Пик обморожений и переохлаждения жителей Новосибирска пришёлся на крещенские морозы — больше всего таких случаев было зафиксировано в минувшие выходные, сообщила корреспонденту Сиб.фм 22 января пресс-секретарь министерства здравоохранения Новосибирской области Светлана Маркеева.

За две послепраздничные недели сотрудники скорой помощи Новосибирска зафиксировали 54 случая обморожения и 45 случаев переохлаждения.

«В эти дни за медицинской помощью обратились 22 человека. Большинство случаев — некритичны, локальные обморожения кистей и стоп», — сообщила корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь регионального минздрава Светлана Маркеева.

Пристрастие к алкоголю в морозы подвело жителя Пашино — нетрезвый мужчина заснул на улице. Его обнаружили и разбудили соседи. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в хирургическое отделение местной больницы, сейчас он находится на лечении.

Впрочем, мороз −35 °С не помешал членам КПРФ провести митинг против изъятия агитационных газет, изданных с нарушениями.

«В этот раз речи были короткими, как и сам митинг», — сообщил Telegram-канал «Ново-Николаевск Times».

Напомним, в январе новосибирские военные защищаются от морозов с помощью сала и чеснока.