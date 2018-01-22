 

Жители Новосибирска чаще всего обмораживают руки и ноги

 22 января, 13:42
подходящие темы
Жители Новосибирска чаще всего обмораживают руки и ноги
фото из паблика «Пашино XIII микрорайон» в соцсети «вконтакте»

Пик обморожений и переохлаждения жителей Новосибирска пришёлся на крещенские морозы — больше всего таких случаев было зафиксировано в минувшие выходные, сообщила корреспонденту Сиб.фм 22 января пресс-секретарь министерства здравоохранения Новосибирской области Светлана Маркеева.

За две послепраздничные недели сотрудники скорой помощи Новосибирска зафиксировали 54 случая обморожения и 45 случаев переохлаждения.

«В эти дни за медицинской помощью обратились 22 человека. Большинство случаев — некритичны, локальные обморожения кистей и стоп», — сообщила корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь регионального минздрава Светлана Маркеева.

Пристрастие к алкоголю в морозы подвело жителя Пашино — нетрезвый мужчина заснул на улице. Его обнаружили и разбудили соседи. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в хирургическое отделение местной больницы, сейчас он находится на лечении.

Впрочем, мороз −35 °С не помешал членам КПРФ провести митинг против изъятия агитационных газет, изданных с нарушениями.

«В этот раз речи были короткими, как и сам митинг», — сообщил Telegram-канал «Ново-Николаевск Times».

Напомним, в январе новосибирские военные защищаются от морозов с помощью сала и чеснока.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 22 января, 12:33 • интервью

Пока не найдёшь себя

Интервью с бывшим экстрасенсом, а ныне «общественным деятелем» Дмитрием Троцким о предопределённости судьбы и её же изменчивости.
 19 января, 12:31 • статья

Мост, обход или метро?

Количество проектов, требующих федерального финансирования, в Новосибирске растёт, а финансирование — нет. Опрос редакции Сиб.фм: какие проекты действительно нуждаются в помощи федерального бюджета?
 18 января, 12:24 • статья

«Боярышник»: Послевкусие

«Царская охота», «Белая берёза», «Пшеничная», «Финское серебро» и, конечно, «Боярышник» — где через год после смертельного отравления 76 человек асоциальные жители иркутского района Ново-Ленина разживаются «фанфуриками».
самое популярное
 9 января, 18:59 • новость

«Сибирский» экс-губернатор купил гражданство Евросоюза за 650 тысяч €

Правительство Мальты опубликовало список из двух тысяч человек, получивших гражданство Мальты, в том числе за деньги; в списке есть экс-губернатор Амурской области, «расположенной в Сибири».
 10 января, 08:40 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» устройство для левитации за 1,5 млн рублей

Прототип устройства для левитации появился на новосибирской доске объявлений — цена диковинки составила 1,5 млн рублей.
 21 января, 23:30 • новость

Жители Новосибирской области отказались участвовать в выборах президента

Участники инициативной группы из города Татарска написали письмо президенту России и врио губернатора региона, в котором сообщили, что жители города хотят бойкотировать выборы из-за бездействия и коррупции местной власти.
 9 января, 14:09 • новость

Только две пивные прошли проверку Роспотребнадзора в Новосибирской области

Лаборатория Роспотребнадзора проверила 265 точек продаж алкогольной продукции и пива, 263 объекта нарушали технические регламенты Таможенного союза и санитарное законодательство.
 13 января, 16:05 • новость

Сокровища древнейшего царя скифов открыл археолог в Туве

Швейцарский археолог обнаружил древнейший курган в Сибирской Долине Царей, потенциально это самый богатый находками курган для археологов.
 15 января, 20:51 • новость

Странный сугроб возле подъезда в Новосибирске оказался живым котом

Жительница Новосибирска нашла на улице неподвижного кота, покрытого слоем снега и льда — ветеринары диагностировали у животного перелом позвоночника и травму головы.
присоединяйтесь!
    