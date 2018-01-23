 

Ледовый городок на набережной в Новосибирске из-за морозов приостановил свою работу

 23 января, 08:15
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Ледовый городок на набережной в Новосибирске из-за морозов приостановил свою работу
фото из группы ледового городка в сети «вконтакте»

Сотрудники ледового городка объявили о том, что аттракцион с ледяными скульптурами и горками не будет работать в течение нескольких дней, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе городка в социальной сети «ВКонтакте» 23 января.

«Друзья! По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки и следующие дни в Новосибирске ожидается понижение температуры до −40 °С. В связи с этим ледовый городок на Михайловской набережной работать не будет», — сообщили сотрудники ледового городка в сообществе в сети «ВКонтакте».

Персонал планирует открыть городок для посетителей на следующей неделе, когда морозы отступят.

Напомним, 22 января морозы до −40°С заставили отменить междугородние автобусы в Сибири.

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