Ледовый городок на набережной в Новосибирске из-за морозов приостановил свою работу

Сотрудники ледового городка объявили о том, что аттракцион с ледяными скульптурами и горками не будет работать в течение нескольких дней, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе городка в социальной сети «ВКонтакте» 23 января.

«Друзья! По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки и следующие дни в Новосибирске ожидается понижение температуры до −40 °С. В связи с этим ледовый городок на Михайловской набережной работать не будет», — сообщили сотрудники ледового городка в сообществе в сети «ВКонтакте».

Персонал планирует открыть городок для посетителей на следующей неделе, когда морозы отступят.

Напомним, 22 января морозы до −40°С заставили отменить междугородние автобусы в Сибири.