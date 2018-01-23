Миллион рублей получит каждый житель Новосибирска за переезд на Дальний Восток

Министерство развития востока России предложило увеличить до 1 млн рублей размер выплаты специалистам, готовым переехать на Дальний Восток для работы на местных предприятиях и упростить процедуру получения этих денег, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте минвостокразвития 23 января.

Программа трудовой мобильности действует в России с 2015 года. Под неё попадают семь дальневосточных регионов: Камчатский край, Приморье, Хабаровский край, Амурская, Магаданская, Сахалинская области и Чукотка.

Работодатели поддерживают решивших переехать к ним специалистов 225 тысячами рублей. Эти деньги целевые: можно потратить их на организацию переезда, обустройство на новом месте или на другие цели, которые работодатель и работник обсуждают заранее.

«За три года, по данным Минтруда, программой воспользовались чуть больше 1,1 тысячи россиян. Низкие показатели мобильности трудовых ресурсов объясняются сложностью механизма реализации программы», — говорится в сообщении пресс-службы минвостокразвития России.

Показатели мобильности чиновники минвостокразвития и минтруда решили повышать путём увеличения «приветственных бонусов» с 225 тысяч рублей до 1 млн рублей. Законопроект, содержащий поправки к программе, сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. В частности, сотрудники министерства развития востока предлагают отбирать для участия в программе не инвестиционные проекты, а заключать договоры с работодателями. По их словам, это позволит привлекать профессионалов из других регионов не только на новые производства, но и на действующие предприятия, которое нуждаются в кадрах.

Напомним, в марте 2017 года томские геологи нашли крупный золотоносный участок для развития Дальнего Востока.