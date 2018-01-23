Новосибирская звезда шоу «Танцы» снялась в провокационном групповом клипе [16+]

Звезда четвёртого сезона телешоу «Танцы» Юлианна Кобцева из Новосибирска порадовала поклонников новым групповым видео, в котором вместе с 20 девушками исполнила чувственный танец в топах и чулках; ролик вызвал шквал одобрительных комментариев на YouTube, узнал корреспондент Сиб.фм на канале Кобцевой 23 января.

«Состояние абсолютного счастья. Давно прошедшего ощущения, но остающегося в памяти на всю жизнь. Сможем ли мы испытать это ещё раз? Ждёт ли нас что-то более трепетное и срывающее голову в будущем? Или нужно сохранить эти ощущения и пронести через всю жизнь, улыбнувшись, что это всё же случилось с нами. Для меня это очень важная работа. А вы можете вспомнить момент абсолютного счастья в своей жизни?» — подписала новый клип Юлианна Кобцева.

Два года назад Юлианна уехала из Новосибирска в Москву и стала участницей телешоу «Танцы» на канале ТНТ. К сожалению, девушка не дошла до финала.

«Ощущаю себя и москвичкой, и сибирячкой. Меня всегда тянуло в столицу. За месяц нашла квартиру и работу, и понеслось», — сказала Кобцева.

В Москве новосибирская танцовщица преподаёт хореографию и танцует в балетах звёзд эстрады.

Напомним, в январе Юлианна Кобцева из Новосибирска снялась в танцевальном клипе про случайный секс на заднем сиденье автомобиля.