 

Новосибирские власти намерены построить метро для жителей МЖК

 23 января, 18:47
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирские власти намерены построить метро для жителей МЖК
фото с официального сайта новосибирского метрополитена

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о намерении попросить у президента РФ Владимира Путина поддержки из федерального бюджета на строительство метро во время визита главы государства в Новосибирск, узнал корреспондент Сиб.фм 23 января по итогам совещания в городской администрации.

Несмотря на то, что в последнее время в планах на строительство часто упоминается станция метро «Спортивная», её на совещании решили не обсуждать. Как пояснили эксперты, в этом нет смысла, пока нет окончательного решения по строительству новой ледовой арены.

Самой актуальной и первоочередной задачей муниципалитет считает завершение строительства Дзержинской линии. Речь идёт о двух станциях («Молодёжная» и «Гусинобродская»), а также метродепо «Волочаевское». Реализация этого давно утверждённого и проработанного проекта позволит решить проблему транспортной доступности микрорайонов МЖК и Плющихинский.

«Дальнейшее развитие этой ветки в сторону МЖК позволит увеличить пассажироперевозки как минимум на 20 %. Можно представить, насколько это разгрузит дорожные сети в МЖК. По утрам — я сам свидетель, у меня дочка там живёт — люди простаивают в утренних пробках час-полтора. Это довольно критично», — сказал начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло.

Последней на сегодня станцией Дзержинской линии стала «Золотая нива», её открыли в 2011 году. В эксплуатацию была введена только часть пускового комплекса: приём и отправление поездов осуществляется по одному пути, что снижает эксплуатационные характеристики всей Дзержинской линии.

На совещании по развитию метрополитена специалисты не раз подчеркнули готовность начать строительство, как только будут выделены деньги.

Директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик напомнил, что проектно-сметная документация строительства линии разработана, в 2014 году она получила положительное заключение государственной экспертизы.

«По общему положению, которое сегодня у нас утверждено постановлением правительства о порядке прохождения государственной экспертизы объектов технически сложных и уникальных, к которым относятся метрополитены, экспертиза носит характер бессрочный. То есть проектная документация, которая получила положительное заключение, может быть применена в течение всего срока действия этой проектной документации, если мы не вносим в неё какие-либо изменения. Понятно, что если какое-то время эта документация не реализуется, происходит моральное устаревание тех решений, которые там заложены. Но на самом деле по Дзержинской линии мы заложили достаточно передовые решения. И вся эта документация актуализирована», — отметил Александр Мысик.

По словам экспертов, в ценах 2013 года станции Дзержинской линии и метродепо стоили 12,5 млрд рублей. В условиях 2018 года сумма увеличилась примерно до 17 млрд рублей. По Ленинской линии нужно строить станцию «Площадь Станиславского», что потребует ещё 5,5 млрд рублей. В региональном и городском бюджете таких денег нет и в обозримом будущем не будет.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о том, что собирается обратиться к руководству страны и попросить найти деньги для новосибирского метро.

«Мы планируем обратиться к руководству страны. Воспользуемся любой оказией, любой возможностью, поскольку планируется всё-таки посещение Новосибирска президентом. В ходе рабочего визита мы предлагаем обсудить в том числе и проблему строительства метрополитена. Когда меня спрашивают, какие вопросы я готов задавать сегодня политическому руководству страны, вопрос развития метрополитена — в разряде первых. Мы постоянно говорим об этом, но в последнее время отмечаем повышенное внимание к этому вопросу», — сказал Анатолий Локоть.

Напомним, в декабре 2017 года врио губернатора региона Андрей Травников пообещал найти деньги на новую станцию метро в Новосибирске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 19 января, 12:31 • статья

Мост, обход или метро?

Количество проектов, требующих федерального финансирования, в Новосибирске растёт, а финансирование — нет. Опрос редакции Сиб.фм: какие проекты действительно нуждаются в помощи федерального бюджета?
 29.12.2017, 13:05 • статья

Ы* — Ытоги

Где мы поторопились, почему это был год медведей, самые смешные ошибки и необычные наказания за них — чем запомнился 2017 год редакции Сиб.фм.

Не скотный двор

 27.12.2017, 13:14 • колонка
Мирослав Штука
директор по ландшафту
самое популярное
 21 января, 23:30 • новость

Жители Новосибирской области отказались участвовать в выборах президента

Участники инициативной группы из города Татарска написали письмо президенту России и врио губернатора региона, в котором сообщили, что жители города хотят бойкотировать выборы из-за бездействия и коррупции местной власти.
 23 января, 12:29 • новость

Новосибирская звезда шоу «Танцы» снялась в провокационном групповом клипе [16+]

Звезда четвёртого сезона телешоу «Танцы» Юлианна Кобцева из Новосибирска порадовала поклонников новым групповым видео, в котором вместе с 20 девушками исполнила чувственный танец в топах и чулках; ролик вызвал шквал одобрительных комментариев на YouTube.
 10 января, 08:40 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» устройство для левитации за 1,5 млн рублей

Прототип устройства для левитации появился на новосибирской доске объявлений — цена диковинки составила 1,5 млн рублей.
 22 января, 16:51 • новость

Синоптики предсказали новые волны аномальных морозов в Новосибирске

Температура ниже −35 С задержится в городах Сибири на всю неделю; морозы будут сопровождаться туманами.
 13 января, 16:05 • новость

Сокровища древнейшего царя скифов открыл археолог в Туве

Швейцарский археолог обнаружил древнейший курган в Сибирской Долине Царей, потенциально это самый богатый находками курган для археологов.
 15 января, 20:51 • новость

Странный сугроб возле подъезда в Новосибирске оказался живым котом

Жительница Новосибирска нашла на улице неподвижного кота, покрытого слоем снега и льда — ветеринары диагностировали у животного перелом позвоночника и травму головы.
присоединяйтесь!
    