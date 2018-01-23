Новосибирские власти намерены построить метро для жителей МЖК

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о намерении попросить у президента РФ Владимира Путина поддержки из федерального бюджета на строительство метро во время визита главы государства в Новосибирск, узнал корреспондент Сиб.фм 23 января по итогам совещания в городской администрации.

Несмотря на то, что в последнее время в планах на строительство часто упоминается станция метро «Спортивная», её на совещании решили не обсуждать. Как пояснили эксперты, в этом нет смысла, пока нет окончательного решения по строительству новой ледовой арены.

Самой актуальной и первоочередной задачей муниципалитет считает завершение строительства Дзержинской линии. Речь идёт о двух станциях («Молодёжная» и «Гусинобродская»), а также метродепо «Волочаевское». Реализация этого давно утверждённого и проработанного проекта позволит решить проблему транспортной доступности микрорайонов МЖК и Плющихинский.

«Дальнейшее развитие этой ветки в сторону МЖК позволит увеличить пассажироперевозки как минимум на 20 %. Можно представить, насколько это разгрузит дорожные сети в МЖК. По утрам — я сам свидетель, у меня дочка там живёт — люди простаивают в утренних пробках час-полтора. Это довольно критично», — сказал начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло.

Последней на сегодня станцией Дзержинской линии стала «Золотая нива», её открыли в 2011 году. В эксплуатацию была введена только часть пускового комплекса: приём и отправление поездов осуществляется по одному пути, что снижает эксплуатационные характеристики всей Дзержинской линии.

На совещании по развитию метрополитена специалисты не раз подчеркнули готовность начать строительство, как только будут выделены деньги.

Директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик напомнил, что проектно-сметная документация строительства линии разработана, в 2014 году она получила положительное заключение государственной экспертизы.

«По общему положению, которое сегодня у нас утверждено постановлением правительства о порядке прохождения государственной экспертизы объектов технически сложных и уникальных, к которым относятся метрополитены, экспертиза носит характер бессрочный. То есть проектная документация, которая получила положительное заключение, может быть применена в течение всего срока действия этой проектной документации, если мы не вносим в неё какие-либо изменения. Понятно, что если какое-то время эта документация не реализуется, происходит моральное устаревание тех решений, которые там заложены. Но на самом деле по Дзержинской линии мы заложили достаточно передовые решения. И вся эта документация актуализирована», — отметил Александр Мысик.

По словам экспертов, в ценах 2013 года станции Дзержинской линии и метродепо стоили 12,5 млрд рублей. В условиях 2018 года сумма увеличилась примерно до 17 млрд рублей. По Ленинской линии нужно строить станцию «Площадь Станиславского», что потребует ещё 5,5 млрд рублей. В региональном и городском бюджете таких денег нет и в обозримом будущем не будет.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о том, что собирается обратиться к руководству страны и попросить найти деньги для новосибирского метро.

«Мы планируем обратиться к руководству страны. Воспользуемся любой оказией, любой возможностью, поскольку планируется всё-таки посещение Новосибирска президентом. В ходе рабочего визита мы предлагаем обсудить в том числе и проблему строительства метрополитена. Когда меня спрашивают, какие вопросы я готов задавать сегодня политическому руководству страны, вопрос развития метрополитена — в разряде первых. Мы постоянно говорим об этом, но в последнее время отмечаем повышенное внимание к этому вопросу», — сказал Анатолий Локоть.

Напомним, в декабре 2017 года врио губернатора региона Андрей Травников пообещал найти деньги на новую станцию метро в Новосибирске.