 

Новосибирский экс-гаишник ответит перед судом за торговлю «блатными» номерами

 23 января, 15:07
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Новосибирский экс-гаишник ответит перед судом за торговлю «блатными» номерами
фото с сайта spokoino.ru

Инспектора ГИБДД обвиняют в 14 эпизодах получения взяток за выдачу госномеров автотранспортных средств, содержащих определённую комбинацию цифр и букв, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения СУ СК РФ по Новосибирской области 23 января.

По версии следствия, 45-летний гаишник, работавший в отделе технического контроля и регистрационно-экзаменационной работы новосибирской ГИБДД, получал за каждый «красивый» госномер гонорар от 13 до 20 тысяч рублей. Деньги полицейскому передавались через посредника.

«Следствием доказано 14 эпизодов совершённого им преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ („Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя“). Ни в одном из них полицейский не признался», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Дело передано в суд, где будет рассмотрено посуществу в ближайшее время.

Напомним, в сентябре 2017 года боровшегося с коррупцией красноярского полицейского арестовали по обвинению во взятке.

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