 

Новосибирский облизбирком уличил КПРФ в незаконной агитации

 23 января, 16:46
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Новосибирский облизбирком уличил КПРФ в незаконной агитации
фото с сайта izbirkomnso.ru

Признаки незаконной агитации за кандидатуру Павла Грудинина нашли в выпускаемой новосибирским обкомом КПРФ газете, за что облизбирком вынес комитету предупреждение, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения избирательной комиссии Новосибирской области 23 января.

Избирательная комиссия Новосибирской области нашла в газете КПРФ «За народную власть» признаки незаконной предвыборной агитации за кандидата в президенты РФ Павла Грудинина. Изданию вынесено первое предупреждение, сообщает во вторник новосибирский избирком.

«Новосибирский облизбирком по запросу ГУ МВД России по Новосибирской области рассмотрел и принял постановление о наличии признаков предвыборной агитации в материале „20 шагов Павла Грудинина. Кандидат в президенты обращается к каждому“, опубликованном в газете „За народную власть“ (№ 2 (1088), 18 января 2018 года)», — говорится в сообщении новосибирского облизбиркома.

В обкоме КПРФ не согласны с тем, что материал носит агитационный характер и будут обжаловать решение избирательной комиссии.

«Наличие в номере изображения Павла Грудинина и его программы „20 шагов к достойной жизни“ позволило областной избирательной комиссии считать номер незаконной агитацией. Самой газете было вынесено первое предупреждение», — сообщил руководитель юридической службы Новосибирского областного комитета КПРФ Камиль Джафаров.

Напомним, в сентябре 2016 года новосибирские коммунисты обвинили конкурентов в распространении фальшивых наклеек «За КПРФ».

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